HALKIN SEVGİLİSİ UNUTULMAZ TÜRKÜLERİN BABABSI EDİP AKBAYRAM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Akbayram için CRR’de düzenlenen anma töreninde konuşan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eminim toplumda cesur sanatçılar, cesur duruşlu insanlar hep var olacaktır. Ama Edip Akbayram'ın o zamansız ve her zaman yanımızda olacak olan cesareti ve sesi her daim yaşayacaktır. Bu toprakların en güzel türküleri, onun sesiyle nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Edip Akbayram’ın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin, sanat camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Uğurluyoruz kendisini, ama hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Şişli - İstanbul

ADINI YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCU

Usta sanatçı Zülfü Livaneli, Akbayram’ın namuslu yaşayıp, namuslu gittiğini vurgularken, kızı Türkü Akbayram, babasını, “İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz, devrimci, Atatürkçü kimliği ile bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi, ama asla geçmeyecek. Babam; birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba; önce kendim için, sonra herkes için, seni sesinde yaşatacağım. Bir evlat olarak seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım” sözleriyle uğurladı.

TÜRKÜ AKBAYRAM’DAN AĞLATAN KONUŞMA: “SENİ SESİNDE YAŞATACAĞIM BABA”

Söylediği şarkılar ve türkülerle, yaşamı boyunca her kuşağa hitap eden sanatçı Edip Akbayram, 52 gün tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde, çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart'ta, 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Akbayram için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Çiçeklerle bezeli tabutu içinde son kez sahneye çıkan Akbayram; ailesi, sanatçı dostları, siyasiler, belediye başkanları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram, torunu Lavin ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

LİVANELİ: “BÖYLE İNSANLAR, NAMUSLU YAŞADILAR VE NAMUSLU GİDİYORLAR”

Anma töreninde ilk olarak, Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan Edip Akbayram belgeseli gösterildi. Akbayram’ın hafızalara kazınmış şarkıları, türküleri ve marşlarının sözleriyle bağlantı kurularak hazırlanmış belgeselin ardından mikrofona, usta sanatçı Zülfü Livaneli geldi. “Çok hüzünlü bir veda törenindeyiz” diyen Livaneli, özetle şunları söyledi:

“İnanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin, bir yüreğin, yıllardır Türkiye'nin hayatında olan, Türkiye'ye katkısı olan, ülkenin harcına, mayasına karışmış bir insanı kaybetmeyi olay kolay kabul edemiyoruz. Şunu biliyorum. Ve ona olan saygımızı, sevgimizi bir kez daha göstermek üzere onu uğurlamak için buraya geldik. Edip; edepli, terbiyeli, efendi ve güzel söz söyleyen insan demek.

Hakikaten de adıyla müsemma derler ya, adına yakışır bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok uzun yıllar boyunca efendiliğinden bir kere, o insanlara karşı yaklaşımındaki saygıdan, sevgiden, nezaketten, ki bugünlerde iyice artık arar olduğumuz, hasretini çektiğimiz o nezaketten ve insan sevgisinden, kim olursa olsun küçük, büyük, şuralı, buralı demeden herkese duyduğu sevgiden mahrum kalacağız maalesef.

Böyle insanlar, namuslu yaşadılar ve namuslu gidiyorlar.” Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in, son nefesini vermeden önce eşi Tilda’ya, “Sevgilim, korkma; biz namuslu yaşadık” dediğini katılımcılarla paylaşan Livaneli, merhum Akbayram’ın kızı Türkü ve torunu Lavin’i yanına davet etti.

TÜRKÜ AKBAYRAM: “SENİ SAKLAYACAĞIM BABA”

Ayakta durmakta zorlanan Türkü Akbayram da babasını şu sözlerle son yolculuğuna uğurladı:

“Çoğunuzun ‘Edip Abi’si, ama benim babam; canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem, onun bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem, çok eksik kalacak. Ne söylesem onun zerafetini, yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamınki. İlkeleri, dimdik duruşu, sarsılmaz, devrimci, Atatürkçü kimliği ile bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi, ama asla geçmeyecek. Babam; birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba; önce kendim için, sonra herkes için, seni sesinde yaşatacağım. Bir evlat olarak seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşça kal babacığım.”

İMAMOĞLU: “ADINI YAŞATMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Törende son konuşmayı yapan İmamoğlu da Akbayram’ın tabutuna karanfil bıraktın sonra şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin güçlü seslerinden birisi Edip Akbayram’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çünkü, hepimize çok özel, çok tarifsiz sesiyle, tarifsiz duygular yaşatmış bir insandan bahsediyoruz. Hayatın her evresinde, heyecan duymak istediğinde, sevdasını hissetmek istediğinde ya da bir haksızlığa karşı kendini güçlü hissetmek istediğinde ya da hak mücadelesi veren insanların onurlu duruşunda, mücadelesinde, öyle güçlü bir ses çıkardı ki; insanların tüylerini diken diken ederdi. Böyle bir insanla bu güzel ülkemizin şenlenmesi, cesaretlenmesi çok özel bir durum.

Onun için Edip Akbayram çok özel bir insan. Bu ülkenin onurlu, vicdanlı ve ülkesini çok seven bir insan olması, aynı zamanda bu halkın istekleri, duyguları, düşünceleri türkü olup, hepimizin ruhuna işlerde onun sesinde. Milyonların hayatına dokundu ve açıkçası sesi gibi yüreği de güzel bir insandı. Tanımaktan da onur duyduğum, her zaman insandan, sevgiden, eşitlikten yana onurlu duruşundan da taviz vermedi Edip Akbayram.

Elbette buraya sığmayan, yurdum insanının her yerde onun için güzel duygular beslediğini, dua ettiğini ve onu her zaman anacağına da inandığım Edip Akbayram’ın, elbette bizlere bir hemşehrimiz, bir sanatçımız, bir güzel insanımız olarak ismini yaşatmak elbette boynumuzun borcudur ve bunu mutlaka en güzel şekilde var etmeliyiz. Ruhumuzda, duygularımızda yaşayacak olan Edip Akbayram'a borcumuzu ödeyeceğiz, ödemek için uğraşacağız.”

“EDİP AKBAYRAM, ZAMANSIZ BİR SANATÇI”

“Tabii zamansız sanatçılar vardır. Zamanı geçmez hiçbir zaman. Edip Akbayram, öyle bir insan. Aynı zamanda bir de cesaretiyle var olan sanatçılar vardır. Cesurdurlar. Her koşulda konuşurlar, her koşulda sesini çıkartırlar. Ve insanlar sessiz, sükun içinde kaldıkları bir ortamda, onun sesiyle ayağa dikilirler ve aslında var olan ama göstermekten çekindikleri cesaretini daha yürekli bir biçimde gösterirler. Ne yazık ki ülkemizin cesur duruşa, cesarete, kendi içindeki savunmalara ya da kötülüklere karşı bu tür duruşlara sıklıkla ihtiyaç duyulmakta. O bakımdan ihtiyaç duyulduğu anda, sesini duyduğunuzda bize hissettirdiği cesaret bakımından çok az sanatçılardan birisiydi Edip Akbayram.

Eminim toplumda cesur sanatçılar, cesur duruşlu insanlar hep var olacaktır. Ama Edip Akbayram'ın o zamansız ve her zaman yanımızda olacak olan cesareti ve sesi her daim yaşayacaktır. Bu toprakların en güzel türküleri, onun sesiyle nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Edip Akbayram’ın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin, sanat camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Uğurluyoruz kendisini, ama hiçbir zaman unutmayacağız.”

ALKIŞLAR, GÖZ YAŞLARI VE “YILLAR”LA UĞURLANDI

Akbayram’ın çiçeklerle bezeli tabutu, konuşmaların ardından zabıta tabutu tarafından omuzlara alındı. Akbayram’ın naaşı; alkışlar, göz yaşları ve sanatçının “Yıllar” şarkısı eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camii’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Kitlesel bir şekilde uğurlanan merhum Akbayram, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)