İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darülaceze Şube Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi yaşlı bireylerin her türlü ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayarak sosyal hizmette öncü bir rol üstleniyor. Modern tesisleriyle Kayışdağı Kampüsü'nde faaliyet gösteren Darülaceze, sakinlerine barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin yanı sıra spor salonları, kütüphane, sosyal aktivite merkezleri, doğal dinlenme alanları gibi pek çok rehabilitasyon alanı sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

TAM KAPSAMLI HİZMETLERDEN YARARLANILIYOR

Darülaceze’de kalmaya hak kazanan bireyler, bilgisayarlı otomasyon sistemiyle takip edilerek fiziksel ve psikolojik durumlarına göre en uygun yaşam alanlarında misafir ediliyor. Tüm bu hizmetler, ihtiyaç sahibi bireyler için hiçbir ücret talep edilmeden sağlanıyor.

Darülaceze’ye kabul için İstanbul il sınırlarında ikamet eden, kadınlarda 55, erkeklerde ise 60 yaş üstü bireyler başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinde sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunulduğu tespit edilirse Kabul Komisyonu tarafından değerlendirme yapılıyor. Kabul edilen bireyler, tam kapsamlı hizmetten yararlanabiliyor.

BAŞVURULAR ARTTI

Son yıllarda huzurevlerine yapılan başvurularda ciddi bir artış yaşanırken, İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sayısı 2023 yılında 1.429 iken, bu rakam 2024’te 1.749’a ulaştı. Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve Yaşlı Danışma Hattı üzerinden yapılabiliyor.

SADECE GELİRİ İYİ OLAN ANCAK SOSYAL AÇIDAN DEZAVANTAJLIDAN ÜCRET ALINIYOR

İBB İstanbul Darülaceze’nin halihazırda toplam 655 sakini bulunuyor. Bu kişilerden kimsesiz, ekonomik ve sosyal yoksulluk içinde olan 577 kişiye ücretsiz bakım ve koruma hizmeti veriliyor. Kabul koşullarını taşıyan kişiler arasından kendilerini geçindiremeyecek durumda olanlara tamamen bedelsiz hizmet veriliyor.

Mal varlığı olup da kendilerini geçindirebilecek durumda olan kişilere ise bedeli karşılığında ya da mal varlıklarıyla ilgili ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapılması şartıyla hizmet veriliyor. Halihazırda kendisini geçindirebilecek olan 78 kişiye bedeli karşılığında hizmet veriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)