İBB.Den Silivri'ye 4 Milyarın Üzerinde Bir Bir İSKİ Yatırımı

CAN AKIN ÇAĞLAR: BÜTÇEMİZİN YARISINI YATIRIMLARA AYIRDIK, İSTANBULLULARI HİZMETLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bütçenin yüzde 50’sini yatırımlara ayırdık. İstanbulluları ‘Yeni Atılımlar, Yeni Yatırımlar’ sürecimizle hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da ilçeye yapılan ve planlanan toplam yatırım tutarını 4 milyar 300 milyon TL olarak açıkladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, Silivrililerin yoğun yağışlardaki taşkın endişesini tarihe gömdü. Silivri’de 187 bin metre atıksu kanalı ile 10 bin 200 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Karışık çalışan hatlar ayrıştırıldı. Atıksular ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine yönlendirildi. Marmara Denizi’ndeki kirliliğe son verilirken ilçedeki sel ve taşkın sorunları da çözülmüş oldu. İSKİ’nin hayata geçen projeleri düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuyla paylaşıldı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, muhtarlar ve Silivrililerin katıldığı programda Çağlar ve Başa birer konuşma gerçekleştirdi.

ÇAĞLAR: HER GÜN PROJE AÇARAK YOL ALDIK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Vatandaşa Eşit Hizmet Götüreceğiz” yönündeki talimatıyla hareket ettiklerini kaydeden İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Öncelikle İstanbul'un tüm ihtiyacını, ilçelerin tüm ihtiyaçlarını önceliklendirdik. Bir sıraya dizdik ve o sıra çerçevesinde de tüm ilçelerimize bu görev süremiz içerisinde eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduk” dedi.

Son 4 yıl içerisinde ilçeye aralarında sosyal konutlar, spor tesisleri, kreşler, Bölgesel İstihdam Ofisleri, fide ve tohum destekleri bulunan hizmetler sunduklarını belirten Çağlar, “2023 İBB bütçesi 115 milyar lira. Bütçenin yüzde 50’sini yatırımlara ayırdık. İstanbulluları, ‘Yeni Atılımlar, Yeni Yatırımlar’ sürecimizle hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar, dört senedir başladığımız ve devam etmekte olan projelerimize baktığımızda bir kısmı eskiden gelen projelerdi. Bunların tamamlanmasını ama ondan sonraki süreç içerisinde de bizim kendi yaptığımız projelerin hayata geçirilmesi için Yol aldık. Önce ‘150 Günde 150 Proje’ diye ifade ettik. Ardından ‘300 Günde 300 Proje’ dedik. Bu dile kolay aslında İstanbul genelinin her tarafında her gün bir veya birkaç tane proje açarak yol aldığımız bir süreci birlikte yaşadık” ifadelerini kullandı.

"SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLDUK"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise konuşmasında şunları söyledi:

İilçe genelinde 10 bin 200 metre yağmur suyu kanalı yaparak bölgenin altyapısını ayrıştırdık; Çanta, Silivri ve Selimpaşa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesislerindeki atık su yükünü azaltarak tesislerde enerji tasarrufu sağlamış olduk. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde, kronik hale gelmiş Gölet Caddesi, Ortaköy Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Kavaklı Caddesi, İspir Caddesi, Güney Caddesi, Çetin Emeç Caddesi, İlter Bulvarı gibi ana arterler ve diğer sokaklarda atık su ve yağmur suyu ayrımı yaparak su baskınlarının önüne geçmiş olduk.”

4 MİLYARIN ÜZERİNDE YATIRIM

“Silivri ilçemizde bugün tamamlamış olduğumuz atık su ve yağmur suyu yatırımlarının güncel maliyeti 901 milyon Türk Lirası. Tamamlanan ve devam eden yatırımlarımızın güncel tutarı ise 2 milyar 470 milyon TL. Ayrıca planlanan yatırımların güncel değeri 1 milyar 830 milyon Türk Lirası. Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesiyle Silivri ilçemizde yapacağımız yatırımların potansiyel hacmi güncel rakamlarla 4 milyar 300 milyon lirayı bulacak.”

Konuşmaların ardından açılışlar için gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminde kısa bir konuşma gerçekleştiren CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kentin her ilçesinde İBB hizmetlerini gururla dinlediğini belirterek çalışmalarından dolayı İBB ve İSKİ’ye tebrik ve teşekkürlerini sundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)