İMAMOĞLU: İKTİDAR; 19 MART’TA, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE, DEVLETE VE HUKUKA GÜVENİ YERLE BİR ETTİ

“Yozgat’ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyordu ama iktidar hiç umursamadı” diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Milletimiz, yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla, sandığın önüne gelmesini bekliyordu. Ama iktidar; 19 Mart’ta, birkaç saat içinde, devlete ve hukuka güveni yerle bir etti. İktidar, birkaç saat içinde, demokrasiye, milletin iradesine büyük bir darbe vurdu. Akşam, benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler; sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp, tutukladılar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

MİLLETİN HAKEMLİĞİ, HER DERDİN DEVASIDIR

Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaret edemeyenler, yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık yapmaya kalktılar. Çeyrek asırlık iktidarlarının sonunda artık millete değer vermez, saygı duymaz hale geldikleri için, ‘kimse sesini çıkarmaz’ diye hesapladılar. Ama millet ayağa kalktı ve onların bütün hesaplarını bozdu.”

MİLLET AYAĞA KALKTI VE ONLARIN BÜTÜN HESAPLARINI BOZDU

“Böyle bir iktidarla Türkiye, dünyada güçlü ve etkili bir ülke olamaz, haklarını savunamaz. Böyle devam ederse, bundan sonra her güne daha büyük dertlerle, daha büyük belalarla uyanırız. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar çok zordur, çok kritiktir ama çözümü de bir o kadar basittir. Milletin hakemliği, her derdin devasıdır.

MİLLETİN ÖNÜNDE BENİMLE MERTÇE YARIŞMAYA CESARET EDEMEYENLER, YARGININ ARKASINA SIĞINIP YALANCI PEHLİVANLIK YAPMAYA KALKTI

Sandık gelir, milletin dediği olur, herkes boyunun ölçüsünü alır ve milletçe yepyeni, temiz bir sayfa açarız. İktidar, bugün erken seçim kararı alsa, yarın ekonomide kötüye gidiş durmaya başlar, toplumsal huzursuzluk azalır.

MİLLET BÜYÜKTÜR VE SON KARARI O VERİR

Serbest ve adil bir seçim sonucunda, milletin iradesiyle iş başına gelen her iktidar, Türkiye için büyük bir kazançtır. Milletin hakemliğinden kaçan her iktidar ise Türkiye için büyük bir zarar ve yıkım demektir.”“AK Partiye ve MHP’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızı da erken seçim talebine destek olmaya davet ediyorum. Millet büyüktür ve son kararı o verir. Biz, milletten aldığımız güçle, demokrasi ve adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz.

MİLLETİN HAKEMLİĞİNDEN KAÇAN HER İKTİDAR, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ZARAR VE YIKIM DEMEKTİR

Tarih boyunca, en zor şartlarda nasıl birlik olup başardıysak, yine başaracağız. Hep birlikte başaracağız. 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Üretimde, tüketimde adaleti sağlayacağız. Gelirde, vergide adaleti sağlayacağız. Eğitimde, sağlıkta adaleti sağlayacağız. Sokakta, mahkemede adaleti sağlayacağız. Çünkü adalet, en büyük nimettir, en büyük fazilettir. Adalet en büyük güç, en büyük zenginliktir. Adalet gelecek, her şey çok güzel olacak. Yolumuz açık olsun.”

MİLLETİN ÖNÜNDE BENİMLE MERTÇE YARIŞMAYA CESARET EDEMEYENLER, YARGININ ARKASINA SIĞINIP YALANCI PEHLİVANLIK YAPMAYA KALKTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı eylemsellik süreci, traktörlü eylemleriyle Türkiye gündemini sallayan Yozgat’a taşındı.

ADALET GELECEK, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

CHP Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özel, kent girişinde çiftçiler tarafından karşılandı. 200’e yakın traktör konvoyuyla karşılanan Özel, kent girişinde öncülük ettiği traktör konvoyuyla birlikte Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki miting alanına hareket etti.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’E TRAKTÖRLÜ KARŞILAMA

Çiftçi traktörleriyle alana giriş yapan Özel alkış ve tezahüratlarla karşılandı. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme traktörüyle destek verdiği için 993’er TL ceza alan çiftçilerden Abdullah Ceylan da Özel’in konuşma yaptığı otobüste yerini aldı. İmamoğlu’nun mesajı CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar tarafından Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlere okundu.

“YOZGAT’IN TRAKTÖRLERİ YILLARDIR DERT EKİYOR, BORÇ BİÇİYORDU AMA İKTİDAR HİÇ UMURSAMADI”

Mektubuna, “Bozok diyarı Yozgat’ın yiğit evlatları; sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şu mesajları iletti:

“Bir aydır, hep birlikte bir büyük mücadelenin içindeyiz. Anadolu’nun dört bir yanında, milyonlarca vatandaşımız iktidarı uyarıyor, doğru yola davet ediyor. Zengini de yoksulu da sağcısı, solcusu, orta yolcusu da iktidardan aynı şeyi istiyor: ‘Milleti dinle, millete saygı göster. Demokrasi dışına çıkma, devlete ve hukuka güveni zedeleme.’ Milletin talebi budur ve artık tahammülü kalmamıştır. Millet, bu noktaya bir günde gelmedi. İktidarın yanlış ve kötü niyetli ekonomi politikaları nedeniyle, dar gelirlilerin hali yıllardır perişandı ama iktidar hiç umursamadı. Yozgat’ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyordu ama iktidar hiç umursamadı.”

“İKTİDAR; 19 MART’TA, BİRKAÇ SAAT İÇİNDE, DEVLETE VE HUKUKA GÜVENİ YERLE BİR ETTİ”

“Milletimiz, yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla, sandığın önüne gelmesini bekliyordu. Ama iktidar; 19 Mart’ta, birkaç saat içinde, devlete ve hukuka güveni yerle bir etti. İktidar, birkaç saat içinde, demokrasiye, milletin iradesine büyük bir darbe vurdu. Akşam, benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler; sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp, tutukladılar. İspatsız, delilsiz, gizli tanıkların yalan yanlış beyanlarıyla hazırlanmış, tamamen siyasi maksatlı bir davayla beni zindana atıp, önümüzdeki seçimi garantiye alacaklarını zannettiler. Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaret edemeyenler, yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık yapmaya kalktılar. Çeyrek asırlık iktidarlarının sonunda artık millete değer vermez, saygı duymaz hale geldikleri için, ‘kimse sesini çıkarmaz’ diye hesapladılar. Ama millet ayağa kalktı ve onların bütün hesaplarını bozdu. Milletimiz, demokrasi ve adalete sahip çıkmanın partiler üstü, milli bir mesele olduğunu gösterdi.”

“HİÇ KİMSE YOZGAT’I KENDİ KALESİ GİBİ GÖRMESİN”

“Bunu hala görmeyenler, anlamayanlar, Yozgat’a iyi baksınlar. Hiç kimse Yozgat’ı kendi kalesi gibi görmesin. Yozgat, şu ya da bu partinin, şu ya da bu şahsın değil, Cumhuriyetin kalesidir, demokrasinin kalesidir, milli egemenliğin kalesidir. Demokrasiden, adaletten yana tavır alan tüm Yozgatlılara çok teşekkür ediyorum. Eylemleriyle, demokrasi ve adalet mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Yozgat’ımızın değerli çiftçilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar, traktörleri artık dert ekip borç biçmesin, demokrasi ekip adalet biçsin diye yola koyuldular.

Sağ olsunlar, var olsunlar. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, gelecek için umut vermeyen bu iktidarın ömrü tükenmiştir. Demokrasiyi, hukuku hiçe sayan bu iktidarın meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye, bu halde yoluna devam edemez. Zora, baskıya başvurarak, rakibini hukuk dışı yollarla saf dışı bırakarak koltuğunu korumaya çalışan bu iktidarla ekonomi yönetilemez. Milletin huzuru, refahı sağlanamaz. Böyle bir iktidarla Türkiye, dünyada güçlü ve etkili bir ülke olamaz, haklarını savunamaz.”

“ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU ŞARTLAR ÇOK ZORDUR, ÇOK KRİTİKTİR AMA ÇÖZÜMÜ DE BİR O KADAR BASİTTİR”

“Böyle devam ederse, bundan sonra her güne daha büyük dertlerle, daha büyük belalarla uyanırız. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar çok zordur, çok kritiktir ama çözümü de bir o kadar basittir. Milletin hakemliği, her derdin devasıdır. Sandık gelir, milletin dediği olur, herkes boyunun ölçüsünü alır ve milletçe yepyeni, temiz bir sayfa açarız.

İktidar, bugün erken seçim kararı alsa, yarın ekonomide kötüye gidiş durmaya başlar, toplumsal huzursuzluk azalır. Serbest ve adil bir seçim sonucunda, milletin iradesiyle iş başına gelen her iktidar, Türkiye için büyük bir kazançtır. Milletin hakemliğinden kaçan her iktidar ise Türkiye için büyük bir zarar ve yıkım demektir. Onun için, AK Partiye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermiş tüm vatandaşlarımızı da erken seçim talebine destek olmaya davet ediyorum. Millet büyüktür ve son kararı o verir.”

“ADALET GELECEK, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Biz, milletten aldığımız güçle, demokrasi ve adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Tarih boyunca, en zor şartlarda nasıl birlik olup başardıysak, yine başaracağız. Hep birlikte başaracağız. 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız.

Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Üretimde, tüketimde adaleti sağlayacağız. Gelirde, vergide adaleti sağlayacağız. Eğitimde, sağlıkta adaleti sağlayacağız. Sokakta, mahkemede adaleti sağlayacağız. Çünkü adalet, en büyük nimettir, en büyük fazilettir. Adalet en büyük güç, en büyük zenginliktir. Adalet gelecek, her şey çok güzel olacak. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Cezaevi.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)