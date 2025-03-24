TBB VE İBB BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU: Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun,

Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

Sevgili Gençler;

Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.

HATAYLILAR EKREM İMAMOĞLU’NA SAHİP ÇIKTI:

“DEPREMDE SEN BİZE SAHİP ÇIKTIN, ŞİMDİ SIRA BİZDE”

Depremin en zor günlerinde yanlarında olan Ekrem İmamoğlu’na, Hataylılar şimdi vefa ile karşılık veriyor. Hataylı çocuklar da İmamoğlu’na yazdıkları mektupları göndermeye devam ediyor.

Hatay Ekrem İmamoğlu’nu unutmadı. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hataylılar, İstanbul’daki son gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu’na destek vermeye devam ediyor. “Depremde sen bize sahip çıktın, şimdi sıra bizde” diyen bölge halkı, dayanışmanın ve vefanın en anlamlı örneklerinden birini sergiliyor.

Hataylı çocuklar da, Ekrem İmamoğlu’na mektup yazarak duygularını dile getiriyor. Bu mektuplardan biri de Samandağlı 12 yaşındaki Beren Bulut’tan geldi. İşte küçük yaşına rağmen duyarlılığı ile dikkat çeken Beren’in Ekrem Amca’sına hitaben yazdığı mektup:

“Sevgili Ekrem Amca

Ben Hatay’ın Samandağ ilçesinden Beren Bulut. 12 yaşındayım, biliyorum ki depremin ilk gününden bu yana bizleri ve memleketimiz Samandağ’ı hiç yalnız bırakmadınız.

Biz de Samandağ'ı halkı çocukları, gençleri, yaşlı amcaları, teyzeleri 7’den 77’ye herkes senin hakkını ve milli iradeyi savunmak, korumak ve sahip çıkmak için sokaklardayız. Ekrem Amca hakkını savunmanın ve geleceğimize çıkmanın tek yolu Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan şaşmayan bir nesil olmamızdır. Seni çok seviyoruz, senin dediğin gibi Her Şey Çok Güzel Olacak.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)