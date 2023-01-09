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Şile’nin Yarınları İçin Söz Verilen Projeler Hızla Yükseliyot..

Şile’nin gelecek vizyonuna önemli katkı sağlayacağı ve İlçenin yaşam standartlarında kaliteli hizmet ve kültürel değer olan Şile Bezi’nin yerinde üretilmesi yönünde olan iki önemli proje inşa alanlarındaki çalışmalar aralıksız devam ettiği görüntülere yansıdı..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:11
Şile’nin Yarınları İçin Söz Verilen Projeler Hızla Yükseliyot..
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Şile Bezi Üretim Tesisi Projesi hakkında yetkililerden edinilen bilgilere göre İlçenin Kızıldağ Sokağı 7 ada , 988 parsel üzerinde bulunan Şile Bezi Üretim Tesisi 1450 m² alan üzerinde projelendirildiği ayrıca Toplam inşaat alanı 1160 m² olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Mimari proje içerisinde 1 adet bay mescit, 1 adet bayan mescit, 1 adet bay wc, 1 adet bayan wc, 1 adet teknik ofis , 1 adet rezerve atölye, 390m2 asma kat alanları yer almaktadır.
Proje kapsamında Şile Bezi Üretim Tesisinin içinde yer aldığı öte yandan tesiste 58 m² Satış Alanı, 99 m² Dikiş / Nakış Alanı,97 m² Çözgü Alanı, 33m² Ofis,18 m² Toplantı Odası,39 m² Yemekhane,23 m² WC 196 m² Atölye / Sergi Alanı bulunmaktadır denildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Şile Belediye Hizmet Binası ve Hükümet Konağı Projesi hakkında da yetkililer; Mevcut kamu yapılarının birbirinden ayrık olması, vatandaşın mekânsal ihtiyaçlarına karşılık verememesi nedeniyle, İlçe merkezinde bulunan kamu yapılarını aynı alanda toplayarak bir yönetim merkezi oluşturmak hedeflendiğine dikkat çektiler.

Kentin büyümesi, nüfus yoğunluğunun artması buna bağlı olarak artan personel sayısına mevcut yapıların yeterli olmaması, Kullanımda olan Kaymakamlık ve Belediye hizmet birimlerimizin birbirinden ayrık olması sebebiyle, vatandaşın mekânsal ihtiyaçlarına karşılık verememesi, Mekânsal farklılıkların, ayrı yerleşkelerde bulunan birimlerin organize olarak çalışamaması nedenleriyle birlikte bütüncül bir tasarım yaklaşımı ile, kamunun ihtiyaçlarına cevap verebilen, vatandaşa daha kaliteli hizmet vermek adına, yeni bir yapıya ihtiyaç olması sebebiyle; Balibey Mahallesinde Atatürk Caddesi, 42 ada 120 parsel üzerinde toplam 22.798 metre kare alanda 2 blok şeklinde tasarlanan projede belediye hizmet binamız bodrum kat zemin kat birinci ve ikinci kat olmak üzere toplam 5000 m2 alandan oluşmakta denildi.

Kaymakamlık Binası ise yine aynı alan içerisinde bodrum, kat zemin kat, birinci ve ikinci kat olmak üzere toplam 5000 m2 alandan oluşmaktadır. Kaymakamlığın ayrı binalarda hizmet veren tüm birimleri aynı yapı içerisinde toparlanarak ilçenin yeni yönetim merkezi oluşturulmuş olacağına dikkat çekildi.

ŞİLE VE AĞVA İÇİN NE YAPIYORSAK BİRLİKTE YAPIYORUZ!..

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede Şile ve Ağva’da söz verdiğimiz projelerimizi adım adım yerine getiriyoruz. Projelerimizi hayata geçirmek için elbette belli süreçlerden sonra çalışmalarımız başlıyor. İki önemli projemiz yani Şile Belediye Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası Şile için çok önemli olduğunu belirmek isterim. Sadece Şile Belediyesi olarak birimlerimiz ana bina haricinde 18 ayrı noktada hizmet veriyor. Biz bu hizmetleri tek çatı altına toplayıp hemşehrilerimizin daha kaliteli ve verimli hizmet almalarını sağlamak ve Şile’nin en az 50 yıl sonrasına hizmet verecek bir nokta olacağına inanmaktayız. Gençlik merkezimiz ve kütüphanemiz hızla oluşum içinde. Ağva Sağlık Merkezi kısa zaman sonra Şile Devlet Hastanemiz ile entegreli olarak insanımıza hizmet verecek. Ağva’da gençlerimiz için verdiğimiz sözü yerine getirmek için arkadaşlarımız çalışıyor hatta sona geldik.

Aşıklar yolu, Bayrak tepenin olduğu alanda tabiat parkı projemiz, söz verdiğimiz ve yaptığımız Ağva Ek Hizmet binası, İlçemiz merkezinde Fener Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Üsküdar Caddesinin bir bölümü, ikinci etap çalışmalarında alt yapı çalışmaları başladı kısa zaman aydınlatma çalışmalarına başlanacağını belirtmek isterim. Levent Birben Caddesi, Şile Limanı, Ağva Şile Caddesi bir bölümü ikinci bölüm çalışmaları da başlayacak. Ağva Yakuplu caddesi turizm vizyonuna yakışır hale getirildi. Şile girişinde bulunan ışıklar yani Ahmetli Kavşağı ile Üsküdar caddesi ve Kumbaba caddesi İlçemizin kimliğine yakışır hale getirildi. Eksik kalan noktalarımızda da çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Türkiye’de örnek gösterilen Atık getirme merkezimiz, yaz boyunca Şile ve Ağva’da düzenlenen etkinlikler,33 Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali İstanbul’da, Ülkemizin dört bir noktasında hatta Dünya’da konuşulan bir festival oldu.

Şunu özellikle belirtmek istem ki; Vatandaşlarımızın bize olan güveni var oldukça, onların hayır dualarıyla bir bütün olarak ilçemizin yarınları için birlikte projeler üretmeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 09.01.2023 10:14
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