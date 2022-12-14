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Şile’de Geleneksel “Toprak Ana” Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Şile’de tarım meraklıları, çiftçiler ve gastronomi tutkunları her yıl kutlanan 'Toprak Ana Günü' etkinliğinde bir araya geldi. Şile Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte hedef İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal ürünleriyle de bir marka olmayı hedefliyor ve bu yolda çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 16:19
Şile’de Geleneksel “Toprak Ana” Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
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Hızlı ve sağlıksız tüketime karşı geleneksel, sağlıklı ve temiz gıda, tohum, üretim ve yerel tatların önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl  Aralık ayında kutlanan 'Toprak Ana Günü' Şile'de bu yıl da kutlandı.

Şile Belediye tarafından düzenlenen etkinlik,  Türkiye'nin aktif Slow Food Earth Market tesciline sahip pazarlarının başında gelen Şile Yeryüzü Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte birçok doğal gıda yapım ve tadım atölyeleri ziyaretçilerle buluştu. Şile'ye özgü yöresel lezzetlerle, birbirinden özel gastronomi reçetelerinin sunulduğu tadım ve uygulama atölyeleri ile etkinlik boyunca ziyaretçiler bilgilendirilirken, atölye sonrasında farklı lezzetlerin tadımı da gerçekleştirildi. Saat 11'de başlayan ve doğal tarım meraklılarının üreticilerle buluştuğu etkinlikte, geleneksel tarım ile ata tohumunun tarımda kullanımının önemine dikkat çekildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Türkiye’nin aktif Slow Food Earth Market tesciline sahip pazarlarının başında gelen ve İstanbul’un tek Yeryüzü Pazarı olan Şile Yeryüzü Pazarı, geleneksel ve doğal tarım ile üretilen sebze ve meyvelerin aracısız halkla buluştuğu bir pazar.

Atölyelerde Renkli Dakikalar

Şile Belediyesi’nin Yeryüzü Pazarında düzenleyeceği etkinlikte bir çok doğal gıda yapım ve tadım atölyeleri ziyaretçilerle buluştu. Şile’ye özgü yöresel lezzetlerle, birbirinden özel gastronomi reçetelerinin sunulduğu  ve uygulama atölyeleri ile birlikte etkinlikte gün boyunca ziyaretçiler hem bilgilendirilirken,  atölye sonrasında farklı lezzetlerin tadımı gerçekleştirildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 7’den 70’e doğal tarım meraklılarının üreticilerle buluştuğu bu etkinlikte Şile Belediyesi geleneksel tarım ile ata tohumunun tarımda kullanımının önemini daha çok insana anlatmayı amaçlıyor.

ŞİLE’NİN İKİ ÜRÜNÜ COĞRAFİ İŞARET TAŞIYOR..,

Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Can Şile Kestanae Balı’nın gıdada İstanbul’un Coğrafi işaretli tescilli tek ürünüdür.Şile olarak iki coğrafi ürünümüz var Şile Bezimizden sonra ikinci ürünümüzde Şile Kestane Balımızdır.Meşakkatli süreçlerden sonra yeni hizmete açılan dolum tesisimizde el değmeden hazırlanan ballarımızla İstanbul’a ve ülkemizin dört bir noktasına ballarımızı ve özellikle talep gören tescilli Şile Kestane Balımızı gönderiyoruz.Ayrıca zaman zaman çeşitli illerde düzenlenen Akademik alanlarda gerçekleşen seminerlere ilçemizdeki yetiştiricilerle katılıyoruz ve bizlerde bu toplantılarda sunumlar gerçekleştiriyoruz dedi. 

Vatandaşların ve özellikle Pazar tatilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik akşam geç saatlere kadar devam etti.
Etkinlikte Fidan yetiştirilmesi, Kabaklı Börek Yapım, Ekşi Mayalı Köy Ekmeği, Yöresel ürünlerin yer aldığı gözleme çeşitleri, Doğal Sirke yapımı, Şile Kestane Balı ve diğer bal çeşitleri, kazayağı mücveri,  yöresel açma pide, turşular, konserveler, unutulmaya yüz tutmuş doğal sepet yapımı, müzik dinletileri ve çok sayıda stantlarda ki ürünler katılımcıların tatması için ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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