Şile Belediyesinden Sürdürülebilir Temizlik Hamlesi Ve Hedef 500 Milyon Tl'lik Tasarruf...





Temizlik Hizmetlerinde Dışa Bağımlılık Yok…



Şile Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları kiralamak yerine oluşturduğu araç filosu ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Satın alınarak veya hibe yöntemiyle filoya katılan araçlarla ilçe genelindeki temizlik hizmetleri artık tamamen Şile Belediyesi tarafından planlanıyor.



Yeni Araçlarla Detaylı Çalışma

Araç filosuna eklenen farklı araçlar sayesinde ilçe genelinde daha ayrıntılı bir temizlik hizmeti sunulmaya başlandı. Yüksek ısıda buharlı su jeti aracını da filosuna ekleyen Şile Belediyesi ekipleri konteynerlerden, kaldırımlara ve tuvaletlere kadar her yerin temizliği ve hijyeni sağlanıyor. Bu yeni araçlar ile aynı zamanda etkili dezenfeksiyon çalışmalarını destekleyerek hijyen seviyelerinin arttırılması hedefleniyor.



10 Yılda Yaklaşık 500 Milyon TL Tasarruf



Yetkililerden edinilen bilgilere göre Şile Belediyesi olarak 13 yeni aracı kendi imkanlarıyla satın aldı ve bir aracın daha yakın zamanda filoya katılacağını ve. toplam 14 yeni araç, Şile Belediyesinin bütçesinden alındığı ayrıca 5 ek aracın daha Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilerek filoya dahil edileceği öğrenildi. Tüm araçların filoya dahil olmasıyla beraber temizlik hizmetlerinde kullanılacak araç sayısı 32'ye ulaşacak. Şile Belediyesi, yapmış olduğu bu çalışma ile 10 yıllık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 500 Milyon TL’lik tasarruf elde etmeyi hedeflendiği vurgulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner



“Kaynaklarımızı En Verimli Şekilde Kullanarak İlçemize, İnsanımıza En İyi Hizmeti Vermek Tek Hedefimiz.”



Şile için her zaman daha iyisini düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “ İlçemiz sınırları içerisinde temizlik hizmetlerimizi hem kalite açısından yükseltmek hem de ciddi bir tasarruf sağlamak için büyük bir adım attık. Kendi bütçemizden finanse ettiğimiz son model temizlik araçlarıyla, ilçemizin her köşesini daha ayrıntılı bir şekilde temizlemek mümkün olacak.

Bununla birlikte, bu adımın bize yaklaşık 500 Milyon TL tasarruf getireceğini bilmek hem vatandaşlarımız hem de bütçemiz için büyük bir kazançtır. Şile'nin temizlik standartlarını yükseltirken, aynı zamanda kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, ilçemizi daha temiz ve yaşanabilir bir yer haline getirmek ve bu hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



Araçları Şileli Çocukların Resimleri Süslüyor



Şile Belediyesi Temizlik filosuna dahil edilen araçların ayrıca özel bir anlamı olduğuna dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Aynı zamanda önemli bir farkındalık çalışmasına da imza attığımızı düşünüyoruz. Şile Belediyesi olarak Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği ve Çevre temalı resim yarışmasında derece giren ve ödül alan alan resimler araçların üzerinde sergileniyor.



Çocuklarımızın, evlatlarımızın resimleriyle donatılan araçlar aynı zamanda bir farkındalık çalışmasına da imza atıyor. Bu özel dokunuş, Şile Belediyesinin toplumsal katılım ve çocukların yaratıcılıklarını teşvik etme misyonunu da vurguladığına inanıyorum” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)