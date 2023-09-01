Şile Balıkçısı Törenle "Vira Bismillah" Diyerek Denize Açıldı …

Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı Balıkçıların av sezonuna hazırlık çalışmaları tamamlandı ve Şile Belediyesi tarafından her sezon başında gerçekleştirilen Şile Balıkçılarına ve tüm balıkçı esnafına “Vira Bismillah” temalı Balıkçılık sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Şile Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Bahattin Gümrah “Bende Ekmeğini denizlerde arayan Balıkçı esnafıyım.2023/2024 Balıkçılık sezonunun Balıkçı esnafımıza bol bereketli olmasını diliyorum. İlçe ekonomisi açısından da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şile Liman Başkanı Ahmet Serkan Yılmaz’da törende yaptığı konuşmasında 2023 2024 Su Ürünleri Balıkçılık sezonu gece yarısı itibariyle başlayacak ve balıkçılarımız denizlerimize açılacaklar. Zor bir meslek olması sebebiyle ve özveri gerektiren ve bu mesleği devam ettiren balığı denizden sofralarımıza ulaşmasını sağlayan ve bu konuda fedakârlık gösteren tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Bereketli bir sezon olsun, ağlarınız, oltalarınız balık dolsun ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Nurcan Kırcalı -Şile - İstanbul

BALIKÇILIK ZOR VE MEŞAKKETLİ BİR MESLEK!..

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ‘da konuşmasında Balıkçılığın zor ve meşakkatli bir meslek olduğuna dikkat çekti. Başkan Ocaklı “ 2023/2024 Balıkçılık sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma arkadaşlarım yaptıkları bir çalışmada Balıkçı reislerimizin hatıralarını kaleme almışlar. Bende izledim duygulanmamak elde değil. Herkesin izlemesini isterim çünkü dünü, geçmişi ve bugünü anlatan meşakkatleri içinde barındıran zor bir meslek. Karadan bakıldığında tekneyle denize açılmak güzel görünse de aslında sahaya çıkıldığında pek öyle olmadığını anlıyorsunuz. Hava güzel olduğunda belki her şey göze hoş görünüyor ama Ocak, Şubat gibi kar yağışı gibi sert havalarda emek sarf eden her kim varsa ekmek parası için mücadele ediyorlar ve onları evlerinde bekleyen aileler onların merakla bekliyorlar. Tezgahlardan sofralarımıza gelen balıkların kolay yakalanmadığını belirtmek isterim.

Çünkü bir seferde olsa bende sabah erken saatlerde denize açıldım ve o ayazı vücudumda hissettiğimde o balığın ne kadar değerli olduğunu anladım, onu yaşamayan bilmez. Sezon bol bereketli, kazançlı bir sezon olur. Şile 72km lik sahil hattına sahip yazın ayrı bir bereket, kışın ayrı bir bereket. Dört mevsim ayrı güzelliğe ve berekete sahip bir ilçe Şile . Bilindiği gibi ilk Şile Palamut festivalini yapacağız dedik ancak iki yıl yemek içinde olsa Palamut yoktu. Geçtiğimiz sezon boldu ve yaptık vatandaşlarımızla paylaştık. İnşallah bu sezonda olur ve Palamut Festivalimizi daha görkemli bir şekilde yaparız ve vatandaşlarımızla balığımızı paylaşırız” dedi.

ŞİLE TURİZM İLÇESİ AYNI ZAMANDA BALIKÇI KASABASI!..

Şile Garnizon Komutanı Hv Svn Albay Mehmet Sutaşır Şile’nin önceliği turizm ilçesi olması ama bir diğer yanında Balıkçı Kasabası olma özelliği var.Bende Şile’nin damadı olarak kayınpederim Masal Ergün olarak tanınan eski bir balıkçının damadıyım. Şile’de yaşayanların uzaktan yakından balıkla mutlaka bir alakası vardır. Şile’de yaşayan herkesin balıkla bir anısı vardır. Örnek vermek gerekirse sabah ezanı veya ikindi vakti en azından balığa çıkmıştır. Bende bu güzel ve erişilebilen şanslı insanlardan biriyim. Bol balıklı bereketli bir sezon diliyorum. Yelkeniniz Pupa, Deniziniz Neta olsun, oltanız, ağlarınız balıkla dolsun vurgusu yaptı.

ŞİLE’DE NEREDEYSE HER HANEDE BALIK VE BALIKÇILIK İLE İLGİLİ ANILAR VAR.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da konuşmasında şunları söyledi. “Mevla’nın bizlere verdiği en güzel mucize deniz , zaman zaman serinliyoruz ama içerisinden soframıza gelen nimet Balığımız var. Balıkçı esnafımızda rızkını, nafakasını oradan çıkartıyor. Bir sezon açılışında balıkçı esnafımız için vira bismillah diyeceğiz hep birlikte. Şile’de neredeyse her hanede Balık,Balıkçılıkla ilgili muhteşem anılar var. Balık sezonunun denizlerde ekmeğini arayan tüm balıkçı esnafımız için bereketli bol kazançlı bir sezon olmasını diliyorum. Geçtiğimiz sezon Palamut balığı boldu bu yıl duyduğumuz kadarıyla Hamsi balığını bol olacağı bilgileri üzerine bizde hamsi balığını bekleyeceğiz. Millet servet olarak memleketimizin dört bir yanına dalga dalga yayılacak. İnşallah afiyetle yiyenlere şifa, hanelerimize ve ekonomiye kazanç olur” dedi. Yapılan konuşmaların ardından teknelere yüklenen ağlarla birlikte protokol üyelerinin eşliğiyle balıkçı tekneleri denize açıldılar.

Şile Limanında gerçekleşen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hv Svn Albay Mehmet Sutaşır, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Belediye Başkan Yardımcıları, Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, Belediye Meclis Üyeleri, Kamu Kurum Amirleri,STK Temsilcileri, Balıkçı esnafları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA)