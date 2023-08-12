İBB'den Şile'ye Dev Yatırım Hamlesi

DEV PROJENİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞAN İMAMOĞLU: İLLER BANKASI VE KAMU BANKALARI İBB’YE İLK KEZ BU DÖNEM KREDİ VERMEDİ

Dört yıldır devlet bankalarından destek almadan çok büyük yatırımlar hayata geçirdiklerini kaydeden İmamoğlu, “Bu normal karşılanmayacak durumun bir ayrımcılık, bir hukuksuzluk ve devlet itibarına yönelik bir haksızlık, kötü bir girişim olduğunun altını çizmek istiyorum. Devlet kurumları partizanlık yapmaz, yapamaz…

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Şile -İstanbul

ŞİLE’DE YILLARIN İHMALİ SON BULUYOR

Devleti böyle hiçbir zaman görmedim. Bazen söylerim devlet ana gibidir, baba gibidir. Bir anne baba evladını nasıl ayırt edemezse devlet de hem kurumunu hem vatandaşlarını birbirinden ayırt edemez. Siyaset de böyle bir şey değildir. Vatanseverlik de böyle bir şey değildir” dedi. “Bizim en büyük gücümüz 16 milyon İstanbullu” diyen İmamoğlu, “Gururla iş yapmaya devam edeceğiz. Partizanlık olmayacak. Partizanlık yapan hiç kimse benim yol arkadaşım da olmayacak. Bir avuç insanı kayırmak olmayacak. Biz işimize odaklı olacağız. İhtiyacı olan her vatandaşın ne sorunu varsa çözeriz. Bizim için mesele bu kadar basittir” dedi.



İMAMOĞLU: BU AYRIMCILIK DEVLETİN İTİBARINA YÖNELİK BİR GİRİŞİMDİR

Şile’de sel baskınlarını bitirecek, ilçedeki Yeni Dere’nin su taşıma kapasitesi 5 kat artıracak, toplam 43 kilometre yeni atıksu ve yağmur suyu hatlarının yapılacağı proje hayata geçiyor. Şile Atıksu, Yağmur Suyu Ve Dere Islah Yatırımlarında ilk harç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında karıldı. İBB’nin yeni hizmet maratonu ‘Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar’ sürecin kapsamındaki temel atma töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa birer konuşma yaptı.

“GEÇEN YIL İÇME SUYU SORUNU ÇÖZDÜK”

Konuşmasına geçen yıl açılışı yapılarak Şile’nin içme suyu problemine son veren projeyi anımsatarak başlayan İmamoğlu, “Burada sadece içme suyunu özellikle yeterli seviyeye çıkartmakla kalmadık. İçme suyu kalitesini en üst seviyeye taşıyan son teknolojiyle yapılmış bir içme suyu arıtma tesisini burada hizmete sunmuştuk. Yılların ihmaline de son vermiş bulunduk. Aynı zamanda, ömrünü tamamlamış olan sulama kanallarının yerine modern bir sulama sistemi kurduk. Böylece, Şileli çiftçi hemşerilerimize çok daha verimli sulama yapma imkânı sunduk” dedi.

“TAŞKINLAR YAŞANMAYACAK, ŞİLE SAHİLLERİ KİRLENMEYECEK”

Geçen yıl Şilelilere “Şile’nin içme suyu sorununu çözdüğümüz gibi, atık su ve yağmur suyu sorunlarını da çözeceğiz” sözünü verdiğini belirten İmamoğlu, “Sözümü tutmanın iç huzuru ile karşınızdayım” ifadelerini kullandı. Temeli atılacak projeyle Şile’nin sağlıklı, modern bir altyapıya kavuşacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Şile, bugün temelini atacağımız, başlatacağımız bu kıymetli hizmetle birlikte atık su, yağmur suyu, dere ıslahı yatırımlarıyla birlikte yıllardır beklediği modern ve sağlıklı bir altyapıya tümden kavuşmuş olacak. Sistemle çalışınca atık su ve yağmur suyu birbirine karışınca işte o zaman sadece burada İstanbulluların evlerine, Şilelilerin evlerini su basmıyor. Aynı zamanda ne yazık ki bizler Karadeniz'i, o güzelim Karadeniz'i kirletmemiş oluyoruz. Yani çift yönlü bir kazanımı elde edeceğiz… Böylece burada yaşanan görüntüleri su baskınlarını; evlere, insanların yaşamına verdiği o derin zararı artık Şile ilçemizde hiç yaşamayacak. Biz yağmuru bir çile, yağmuru insanların hayatını zora sokan bir doğa olayı değil, tam aksine hak ettiği şekliyle bir bereket, bir güzellik, bir ferahlama olarak yaşatacağız sonuçta Şile sahilleri de kirlenmeyecek.

“HİÇBİR DÖNEM BU KADAR İŞ ÜRETİLMEDİ”

Dört yıldır yoğun yatırımlar yapan bir belediye olduklarının altını çizen İmamoğlu, “İddia ediyorum, göreceksiniz; bu çalışma döneminin sonucunda envanterini size sunduğumuzda İstanbul'un gerçekten bu kadar başarılı, bu kadar iş üreten, bu kadar altyapı üreten bir başka dönemini görmemiş olacaksınız” dedi. İBB’nin Türkiye’nin en büyük bütçeye sahip kamu kurumlarından olduğunu belirten İmamoğlu, “Kamu kurumunun anlamı şudur; Şile Belediyesi de halkındır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de… Devletimizin sosyal güvenlik kurumu da bir kamuya aittir. Emniyet Genel Müdürlüğü de halka ait bir kurumdur. Karayolları da halka ait bir kurumdur. Yani bu kurumların A'sı, B'si, C'si olmaz. Bu kurumlar insanlara hizmet ederler” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE İLK KEZ YAŞANDI”

İBB’nin dört yıldır yaptığı hiçbir yatırımda kamu bankaları ve İller Bankası’ndan kaynak verilmediğini kaydeden İmamoğlu, “İBB, İller Bankası ya da diğer kamu bankalarından bir tek kuruş lira almadan iş yapmıştır, başarmıştır. Bu durum sadece ve sadece bizim dönemimizde olmuştur. Bakın bundan önceki dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi olmuştur. Refah Partisi dönemi olmuştur. O dönemki ismiyle SHP dönemi olmuştur. ANAP dönemi olmuştur veya diğerleri… Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir dönem ilk kez yaşanmıştır. Hamaset değil doğruları söylüyorum. Yazıktır, günahtır” dedi.

“DEVLET KURUMLARI PARTİZANLIK YAPMAZ”

Kamudan kaynak almadan iş başarmakla övündüğünü, bir yandan da üzüntü duyduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu normal karşılanmayacak durumun bir ayrımcılık, bir hukuksuzluk ve devlet itibarına yönelik bir haksızlık, kötü bir girişim olduğunun altını çizmek istiyorum. Devlet kurumları partizanlık yapmaz, yapamaz. Devlet yöneticilerinin evet siyasi yolculukları, siyasi başarıları olacaktır. Ama siyasi hesaplarına göre kurumlar birbirine davranmaz, davranamaz. Devlet tabii ki seçimlerle yaşayacaktır. Ancak devlet, siyasi kayıp ya da kazançlarına göre asla ve asla tavır değiştiremez. Hele hele intikam asla alamaz. Devleti böyle hiçbir zaman görmedim. Bazen söylerim devlet ana gibidir, baba gibidir. Bir anne baba evladını nasıl ayırt edemezse devlet de hem kurumunu hem vatandaşlarını birbirinden ayırt edemez. Siyaset de böyle bir şey değildir. Vatanseverlik de böyle bir şey değildir” diye konuştu.

“BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ 16 MİLYON”

“Yeni atılımlara ve yeni yatırımlara tam güçle var gücümüzle kararlılığımızla devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Bizim en büyük gücümüz 16 milyon. Çok iyi de bir ekibimiz var. Ahlaklı, liyakatli bütçesine el değmeden sistem yöneten bir ekibiz. Gururla iş yapmaya devam edeceğiz. Partizanlık olmayacak. Partizanlık yapan hiç kimse benim yol arkadaşım da olmayacak. Bir avuç insanı kayırmak olmayacak. Biz işimize odaklı olacağız. İhtiyacı olan her vatandaşın ne sorunu varsa çözeriz. Bizim için mesele bu kadar basittir. O belediye, bu belediyeye de bakmayız. Şile AK Partiliymiş, diğer parti CHP'liymiş, diğeri MHP'liymiş ayırt etmeyiz. Kurumun işine gideriz ve İstanbul'un sorunudur gözüyle bakarız. Hatta o belediyeyi, o belediyenin yöneticilerini, belediyenin başkanını, masamıza ortak ederiz. Beraber ortak akılla oturur konuşur, düşünür ve kararlar alırız. Ha biz davet ederiz. Gelen gelir, gelmeyen gelmez o kendi takdiri. Ama ben her gittiğim yere o ilçenin belediye başkanını. Davet ederim. Gelip gelmemek onun takdiri” ifadelerini kullandı.

“ŞİLE’YE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

İmamoğlu, konuşmasının devamında İBB’4 yılda Şile’de gerçekleştirdiği yatırım ve projeleri şöyle sıraladı:

“Yalnızca içme suyu sorununu çözmekle, altyapıyı yenilemekle kalmadık. Şile - Ağva ve Şile - Beykoz yolunu, Saklıgöl’ün bozuk yolları yeniledik. Şile tarihinde ilk kez bir İBB Koordinasyon Merkezi açtık. Parkları yeniledik, büyüttük, güzelleştirdik. Tarım ve hayvancılığa büyük destekler verdik. Şile Belediyesi ve yerel kooperatifin işbirliğiyle “Şile Arıcılık Merkezi”ni hayata geçirdik.”

“EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜZ İSTANBULLUNUN SEVGİSİ, TAKDİRİ”

‘Yeni atılımlar, yeni yatırımlarla’ süreciyle İstanbul’a hep daha iyisini, daha güzelini sunacaklarını vurgulayan İmamoğlu, konuşmasını “En büyük ödülümüz, 16 milyon İstanbullunun sevgisi, takdiridir. Ödül kazanmaya devam edeceğiz” cümleleriyle tamamladı.

43 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ ALTYAPI

Konuşmasında Şile Atıksu, Yağmur Suyu Ve Dere Islah Yatırımlarının detayları hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise, “Bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek ve ilçenin eksik ya da yetersiz altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığımız ve bugün temeli atacağımız proje kapsamında dere ıslahı yapacağız, ki çalışmalarımız başladı. Atık su ve yağmur suyu hatları yapacağız. Toplamda 43 kilometre uzunluğunda olacak önemli bir altyapı yatırımını bugün Şile ilçemizde başlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)