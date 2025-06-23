Zeytinburnu Belediyesi karnesini alan tüm öğrencilere yaz boyunca eğlence dolu aktiviteler sunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin çocuklara ve gençlere yönelik hizmet veren tüm birimlerinde her öğrenci için farklı bir etkinlik düzenliyor. Yaz tatili boyunca çocuklar, Bilgi Evleri’nin düzenlediği atölye ve kulüplere, Zeytinburnu İzci Evi’ndeki aktivitelere ve Bilim Zeytinburnu’ndaki atölyelere katılabilirken, Kaz Dağları’nın eteğinde yer alan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda harika bir yaz tatili geçirebilecekler. Öğrenciler Buz Adası’nda buz pistinin tozunu attırırken, Yaz Spor Okulları’ndaki 10 farklı spor branşıyla tüm yılın stresini geride bırakacaklar.