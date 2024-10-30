M. OKTAY AKSU: YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN BİRLİK VE BERABERLİK

Sarıyer Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 101. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla merkezde bulunan Atatürk Anıtı’ndan Çayırbaşı’na kadar gerçekleştirdiği Fener Alayı’na binlerce kişi katıldı. Fener Alayı yürüyüşüne katılanlar daha sonra Anadolu Ateşi Dans Gösterisiyle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

İstanbul Times Haber Merkezi

Etkinliğe katılanlara yönelik söz alan Sarıyer Belediye Başkanı M.Oktay Aksu, yaptığı konuşmasında, “Cumhuriyet çatısının altında eşitiz; kökenimiz, inancımız, görüşlerimiz ne olursa olsun, hepimiz bu büyük ülkenin parçasıyız. Hiçbir güç bizi ayıramaz ve bölemez. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet ruhu sayesinde her zorluğun üstesinden gelme gücüne sahibiz.Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ifade ediyor: “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” Bizlerde Cumhuriyet Bayramımızı, bu bilinçle ve birlikteliğimizin gururuyla kutluyoruz” dedi.

CUMHURİYET SAYESİNDE HER GÜÇLÜĞÜN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ

Etkinliğe katılanlara Cumhuriyet sevdalıları diyerek seslenen Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Cumhuriyetimizin gurur dolu 101. yılını kutlamak için bir aradayız. Fakat geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısında kaybettiğimiz insanlarımızın hüznü içimizde tazeliğini koruyor. Terör, insanların korkuya kapılması, sindirilmesi ve birbirinden uzaklaştırılması amacıyla sahneye konur.

Ancak bugün burada bir arada olarak, bu hain emellere asla boyun eğmediğimizi, bu anlamlı günde bir kez daha gösteriyoruz. Unutmayın! Cumhuriyetimiz korku duvarlarını yıkarak kazanılmış bir zaferdir; yenilmez denilen emperyalizme karşı edinilen bu zafer, mazlum milletlere de örnek olmuştur.

Şunu herkesin bilmesini isterim ki hiçbir güç bizi ayıramaz ve bölemez! Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet ruhu sayesinde her zorluğun üstesinden gelme gücüne sahibiz. Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ifade ediyor: “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Bu duygu ve düşüncelerle diyoruz ki Yaşasın Cumhuriyet, Türkiye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi. Çetin zorluklarla mücadele edilerek kurulan Cumhuriyetin, sonsuza dek yaşatılması vurgulu belgeselin ardından kurulan dev sahnede Anadolu Ateşi’nin 25. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 100 kişilik dans gurubunun çeşitli yörelere ait halk oyunları mozaiğinden oluşan modern dans performansı Sarıyerlileri adeta büyüledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)