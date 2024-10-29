Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 15. kez kez düzenlediği Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un start vermesiyle başladı. Yarışta yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplamda 2024 atlet kıyasıya mücadele etti. Kenyalı Atlet James Kipkogei Kipkoech yarışmayı birinci olarak tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise yine Kenyalı Daisy Jeptoo Kimel birinci olurken, altın madalya almaya hak kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

"CUMHURİYET, ZEYTİNBURNU’NDA FARKLI KUTLANIR, BU YILDA COŞKU İLE KUTLADIK"

7’den 70’e farklı yaşlarda binlerce yarışmacının mücadelesinde renkli anlar ortaya çıkarken, açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Arısoy, "Zeytinburnu Cumhuriyet Koşumuzun bu yıl 15.’sini yaptık. Çok şükür huzur içerisinde tamamlandı koşumuz. Bu yıl 2024 sporcumuz katıldı, koşumuza, hepsine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimiz bu topraklarda ilelebet payidar olsun diyoruz. Coşkuyla kutluyoruz her yıl olduğu gibi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu güzel etkinliği devam ettireceğiz. Cumhuriyet Zeytinburnu’nda farklı kutlanır, bu yılda coşku ile kutladık" dedi.

Genel Klasman Erkeklerde birinci James Kipkogei, ikinci Laban Kımkemboı, üçüncü Ramazan Baştuğ, dördüncü Fetene Alemu, beşinci Ömer Amaçtan oldu.

Genel Klasman Kadınlarda ise birinci Daisy Jeptoo Kimeli, ikinci Elida Jelimo Korir, üçüncü Derya Kunur, dördüncü Dilek Kunur, beşinci Gresa Bakraçı oldu.

Koşu sonrasında yarışmada derece yapan sporculara altın madalyaları ve kupaları takdîm edildi.