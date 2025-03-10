CHP’li Özgür Karabat’tan AKP’ye Sert Tepki:

Karabat, yaptığı paylaşımda Türkiye’nin uzun süredir ekonomik kriz içinde olduğunu ve AKP’nin bu krizden çıkmak için Mehmetçiği Avrupa’ya bekçi yapmayı planladığını iddia etti. Karabat’ın açıklamalarına göre, hükümet Avrupa ülkeleri ile askeri harcamalar konusunda pazarlık yürütüyor ve karşılığında en az 30 milyar dolar talep ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

AKP’nin Ekonomik Krizi Asker Üzerinden Çözme Planı

CHP’li Karabat, Trump’ın ‘Avrupa, kendi güvenliğini sağlamalı’ açıklamasının ardından AB ülkelerinin Türkiye’ye yaklaşımının değiştiğini belirterek, Avrupa liderlerinin ve basınının Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde kilit bir rol oynadığını dile getirdiğini vurguladı.

‘Türkiye Avrupa’nın Mülteci Deposu Oldu, Şimdi de Bekçisi Olacak’

Özgür Karabat açıklamasında AKP’nin geçmişte Türkiye’yi Avrupa’nın mülteci deposu haline getirdiğini, şimdi ise Mehmetçiği Avrupa’nın güvenliği için kullanmak istediğini söyledi. Karabat, ‘Erdoğan ve AKP hükümeti, ülkeyi ekonomik bağımlılığa sürükleyerek Avrupa’nın güvenliği için pazarlık yapıyor. Bunun karşılığında üyelik değil, yalnızca para alacaklar’ ifadelerini kullandı.

‘Türkiye Rusya’ya Karşı Cepheye Sürükleniyor’

Karabat, Mehmetçiğin Avrupa güvenliği için görevlendirilmesi halinde Türkiye’nin açık bir şekilde Rusya’ya karşı cepheye sürükleneceğini de vurguladı. Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminde bile dengeli bir politika izlediğini belirten CHP’li Karabat, AKP’nin bu dengeyi bozarak ülkeyi tehlikeli bir sürece soktuğunu ifade etti.

‘Erdoğan Meclis’e Açıklama Yapmalı’

Karabat, AKP’nin Avrupa ile yürüttüğü askeri pazarlığın kamuoyundan gizlendiğini ve Erdoğan’ın bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelip açıklama yapması gerektiğini belirtti.

CHP’li Özgür Karabat’ın açıklamaları, Türkiye’nin Avrupa ile yürüttüğü diplomatik süreçler ve askeri anlaşmaların kamuoyunda tartışılmasına neden olurken, önümüzdeki günlerde hükümetin bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)