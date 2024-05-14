FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024 Fakir Baykurt Öykü Ödülü kazananları düzenlenen yarışmanın ardından açıklandı. Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na birinci kategoride (ortaokul) 32 öykü, ikinci kategoride (lise) 38 öykü, üçüncü kategoride (yetişkin) 181 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 106 kitap olmak üzere; toplam 251 öykü ve 106 öykü kitabı katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaokul kategorisinde Rüzgâr Kemal Karaağaç “Mutluluğu Paylaşmak” öyküsüyle, lise kategorisinde Onur Kesmen “Muhayyel” öyküsüyle, yetişkin kategorisinde ise Irmak Titiz “Uyuşuklar” öyküsüyle birinci oldu. Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nün kazananı ise “Hayatında Değil Yerin” kitabıyla Mehmet Utku Yıldırım oldu.

ÖDÜL TÖRENİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Seçici kurul tarafından Mehmet Yıldırım’ın neden ödüle layık görüldüğü ise şu şekilde ifade edildi: Bir güzel sanatla birlikte yaşamanın, bu ikisinin birbirini etkileyişinin daha başka bir sanat olan öykünün diliyle anlatılmasının örneklerine kolay kolay rastlayamayız. Genç öykücü Mehmet Utku Yıldırım, güzel sanatın ve yaşamın anlamlarını müzikten duyumsadığı gibi, bu duyumsamayı öyküden anlatmayı da başarıyor.

Tüm öykülerde özgün kavrayışlarla, konulara alışkın olmadığımız yaklaşımlar söz konusu. Birincilikle ödüllendirilen “Hayatında Değil Yerin” kitabında yaşamı, insanı, halkı sevmenin durağanlık içindeki ezberci öyküleriyle değil, hepsini anlamaya çalışarak sevmenin canlı, çatışmalı öyküleriyle karşı karşıya geliyoruz” şeklinde açıklanırken ödül töreninin de önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)