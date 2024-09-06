Eşit fırsatlar temelinde; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve toplum yararına yenilikçi hizmetler sunma misyonuyla, ilçenin tüm iç ve dış paydaşlarının görüş ve önerileri alınarak hazırlanan Sarıyer Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda kabul edildi. Katılımcı, sosyal belediyecilik anlayışıyla, modern projelerin üretileceği tüm canlıların güvende hissedeceği, model bir kent olma hedefiyle hayata geçecek beş yıllık stratejik planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden ve planın Sarıyerlilere hayırlı olmasını dileyen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ‘Stratejik planımız gelecek yıllarımıza ışık tutacak yol haritamız olacak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

"GÜVENLİ, DİRENÇLİ SOSYAL HAYATA DAHA ÇOK KATILAN BİR SARIYER”

Beş yıllık yerel yönetim süresince katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini ifade eden Başkan Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı’nı sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Stratejik planımızın hazırlık sürecinde iç ve dış paydaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda ilçemizde mülkiyet sorununun tüm mahallelerimizde çözülerek, planlı ve yerinde dönüşümle, dirençli bir Sarıyer inşa edilmesi hedefimizi en başa koyduk.

Altyapı ve üstyapısını güçlendireceğimiz Sarıyer’i, sosyal projelerle destekleyeceğiz. Sosyal tesisler, çocuk gündüz bakımevleri, gençlik eğitim merkezleri, sağlık merkezleri, taziye evleri, yaşam vadileri ve daha birçok proje ile Sarıyer’de sosyal hayata katılmayı artıracağız.

BAŞKAN AKSU: PLANIMIZ HEDEFLERİMİZİ VE KARARLILIĞIMIZI YANSITIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçireceğimiz çalışma başlıklarını da planladık. Yerel yönetimler arasındaki iş birliği ilçemizde birçok sorunun çözümü konusunda önemli gücümüz olacaktır. Halkımızın vergilerinin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması, en önemli önceliklerimizden birisi. Şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacak,

Sarıyer’in kalkınmasını sağlayacak projeleri, bu şekilde hayata geçireceğiz. Sosyal hizmetlerden altyapı projelerine, çevre düzenlemelerinden eğitim alanındaki yatırımlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu stratejik plan, Sarıyer’in geleceğine yönelik hedeflerimizi ve kararlılığımızı yansıtmaktadır. Komşularımızın desteği, paydaşlarımızın iş birliği ile bu planı başarıyla uygulayacağımıza inanıyorum. Hep birlikte, daha güzel, daha güçlü ve daha mutlu bir Sarıyer inşa edeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)