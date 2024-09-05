Başkan Özer, Engelli Vatandaşın Çağrısına Yanıt Verdi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız”

Engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Özer; "Özellikle belediyenin görevi, engellilerimize ve dezavantajlı gruplarımıza kol kanat germek, onlara yardımcı olmak, kimsesizlerin kimsesi ve sesi çıkmayanların sesi olmaktır.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Esenyurt - İstanbul

Esenyurt Belediyesi insan odaklı bir anlayışla ilçede yaşanan sorunları en aza indirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e hitaben bir video yayınlayan 49 yaşındaki Nebahat Ayan tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğundan bahsetti. Nebahat Ayan’ın bu ihtiyacına duyarsız kalmayan Başkan Özer, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek kendisine tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Ayan’ın sağlık durumu hakkında da bilgiler alan Prof. Dr. Özer, Esenyurt’ta yaşayan yoksul ve dezavantajlı grupların her daim yanında olacaklarını belirterek kimsesizlerin kimsesi olacaklarını söyledi. İhtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Nebahat Ayan ise, artık dışarı çıkabileceğini belirterek Başkan Özer’e teşekkür etti.

"Kimsesizlerin Kimsesi Olacağız"

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, engelli vatandaşlara ve dezavantajlı gruplara destek olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık bir hafta önce Nebahat Hanım, sosyal medyadan bana bir mesaj yolladı. Bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de hemen bu isteğini yerine getirdik. Bugün geldim ve tekerlekli sandalyesini kendisine teslim ettim. Özellikle belediyenin görevi, engellilerimize ve dezavantajlı gruplarımıza kol kanat germek, onlara yardımcı olmak, kimsesizlerin kimsesi ve sesi çıkmayanların sesi olmaktır. Biz de elimizden geldiğince bu görevimizi yerine getiriyoruz. Kıymetli annemize tekerlekli sandalyesini vermek onu mutlu etti. Onu mutlu görmek, bizi de mutlu etti."

"Sevindim ve Çok Mutluyum"

Tekerlekli sandalyesine kavuşan ve artık rahat bir şekilde gezip dolaşabileceğini söyleyen Nebahat Ayan ise şunları söyledi: "Başkanımız geldi, bana tekerlekli sandalyemi takdim etti. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Sevindim ve çok mutluyum. Bundan böyle artık rahatlıkla gezeceğim. Şimdiye kadar dışarıya çıkamıyordum, bu tekerlekli sandalye sayesinde bol bol dolaşacağım. Allah, Başkanımıza daha çok versin ki benim gibi insanlara daha çok yardım etsin. Başkanıma çağrımı cevapsız bırakmadığı için bir kez daha teşekkür ederim."

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)