SARIYER BELEDİYESİNİN 7500 İLK, ORTA VE LİSE ÖĞRENCİSİNE BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Sarıyer Belediyesinin ilçede ikamet eden ilköğretim ve lise öğrencilerinin eğitimine destek vermek amacıyla verdiği burs başvuruları başladı. Sarıyer’de ikamet eden 7.500 öğrenciye verilecek 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 25 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Sarıyer Belediyesi resmi web sitesi olan sariyer.bel.tr üzerinden yapılacak olan başvurular sırasında öğrenciler, istenilen evrakları siteye yüklenmesi için hazır bulunduracak.

İstanbul Times Haber Merkezi -Nurtettin Koç

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

2024-2025 eğitim yılı burs başvurusu için istenilen evraklar ise şöyle;

-(2024-2025 yılına ait ) Öğrenci Belgesi

-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü yükleme kısmı zorunlu alan olduğundan, çalışılmasa da çalışılmadığına dair E-devletten SGK Tescil ve Hizmet Dökümü alınıp yüklenmelidir. (Anne, baba ayrı ayrı)

-Emeklilik durumu varsa emekli aylık bilgisinin yüklenmesi

-Boşanma durumu varsa SGK Tescil ve Hizmet Dökümü alanlarına velayet sahibine ait belge iki alana da yüklenmelidir.

-Engelli durumu işaretlenirse, engel raporu yüklenmek zorunda yüklenmediği takdirde engelli durumu geçersiz sayılacaktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)