Sağlık teknolojileri şirketi NevaSoft ‘Kan Analiz Yazılımı’ projesiyle yatırım turuna çıktı

Özellikle hematoloji ve onkoloji laboratuvarındaki tanı çözümleri için yazılım ve cihaz geliştiren sağlık teknolojileri şirketi NevaSoft, paya dayalı kitle fonlama turunu başlattı. Bugüne kadar Founder Institute, Siemens Healthineers & Acıbadem Future of Labs2, TOGG Mobilite gibi birçok prestijli hızlandırma programına kabul alan, 15 farklı girişim yarışmasında derece elde eden ve yakın zamanda TÜBİTAK 1507 programından da kabul alarak 1,2 milyon TL destek kazanan girişim; 11 Aralık 2023’ kadar sürecek tur boyunca 4 milyon TL finansmana ulaşma hedefiyle şirket paylarının yüzde 11’ini yatırımcılara arz edecek. Girişim şirketi, yatırım turunun başlama tarihi olan 12 Ekim Perşembe günü saat 10.00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara yüzde 20 fazladan pay verecek. Bu ek paylar, tur sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

2 bin kişiden 160 bin veri toplandı, minimum yüzde 95 doğruluk oranına ulaşıldı

Kan Analiz Yazılımı; hematoloji ve onkoloji laboratuvarlarında, kan numunelerinden elde edilen tıbbi raporların yapay zekâ ve veri analizi teknikleriyle otomatik olarak analiz edilmesi, yorumlanması ve hastalıkla ilişkisinin değerlendirilmesi için geliştirilen bir karar destek sistemi. Yazılım; lösemi, lenfoma gibi kan kanserlerinin ve diğer kan hastalıklarının teşhis sürecinde, doktorun incelediği üç farklı tıbbi raporu (kan testi sonuçları, kan mikroskop görüntüsü ve flow sitometri sonuçları) tek platformda bir araya getirerek yapay zekâ ile kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.

Analiz sonucunda yazılım, bireyin mevcut hastalık durumunu belirlemenin yanı sıra hastaların potansiyel sağlık sorunlarına karşı önceden önlem almalarına yardımcı olurken, doktorlara daha güçlü ve veri destekli bir teşhis süreci sunuyor. Halihazırda Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde test amacıyla aktif bir şekilde kullanılan yazılım, şu ana kadar sağlıklı ve hematolojik hastalığı olan 2 bin kişiden 160 bin veri toplayarak minimum yüzde 95 doğruluk oranına ulaştı.

“Global çapta 200 milyon dolarlık pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz.”

Hizmet edilen pazar ve şirket hedefleri hakkında bilgi veren NevaSoft Kurucu Ortağı & CEO’su Salih Yalçın, “Pazarımız olan In Vitro Teşhis (IVD), 2031 yılına kadar 11 milyar dolara ulaşacağı öngörülen, yüzde 33,5'lik yıllık bileşik büyüme oranına sahip bir pazar. Türkiye'de ise yıllık bileşik yüzde 72,1'lik büyüme ile dikkat çeken bu pazarın ülkemizde 2025 yılında 3,8 milyar TL’lik bir hacme ulaşması bekleniyor. 4 yılı aşkın süredir bu büyüyen pazarın potansiyeli doğrultusunda stratejimizi şekillendiriyor ve inovasyonlarımızla doktorların tanı kararlarını desteklemek, hastaların yaşam kalitelerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'de henüz yazılımımızın benzeri ticarileşmiş bir yerli yazılım mevcut değil.

Bu nedenle öncelikle Türkiye pazarında lider konuma gelmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan doğrudan müşterilerimiz olan ve uluslararası pazarlarda güçlü bir varlık gösteren Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) firmaları, yurt dışına açılmak ve küresel pazarda varlık göstermek için bize büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca inovatif özelliklerimiz ve rekabetçi fiyat politikalarımızla olgunlaşan global sağlık sektöründe uzun vadede 200 milyon dolarlık bir pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. Kitle fonlama turumuza konu olan Kan Analiz Yazılım’ının yeni alanlara adaptasyonu ve geniş veri analitiği çözümlerimizle sağlık alanında devrim niteliğinde çalışmalara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok” dedi.