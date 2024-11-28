Sevgili okurlarım gazeteci ve yazar olmanın çok ağır mesuliyetleri var gördüğümüz duyduğumuz iyi ve kötü olaylar hakkında düşüncemize yazıya döküp olumlu ve olumsuz görüşümüzü okurlarımıza aktarmaz isek ilmin izzetine uygun bir iş yapmamış oluruz…

101 yıllık Türkiye Cumhuriyeti döneminde defalarca SGK’Yı dolandırma maksatlı haberleri ve emniyetin yaptığı operasyonlar duyduk. Bunları kabul etmemiz mümkün değildi ama ismine Yenidoğan denen çete hem devletimizi hem de ebeveynleri dolandırdı hem de ACIMASIZ ve zalimce kendilerine emanet edilen bebekleri öldürüp cenazeleri satmaya çalışan AHLAKASIZ bir güruh ile ülkemiz karşılaştı…

BU KADAR ACIMASIZ VE EDEPSİZ BİR OLAYDA SADECE 2 DOKTOR,BİR AMBULANS SÜRÜCÜSÜ VE ÜÇ BEŞ HEMŞİRENİN YARGILANMASI AKLIMIZ İLE ALAY EDİLİYOR GİBİ GELİYOR BANA…

Mesela eski ağlık bakanı Dr.Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital gibi bu işe katılan hastane sahipleri ve yöneticileri yargılanıyor mu ?

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünde sorumlular içinde yargılananlar var mı ?

Sağlık bakanlığında istifa edenler var mı ?

Çete ilk ortaya çıktığı zaman Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürü olan Prof.Dr. Kemal Memişoğlu bu çete savcıyı tehdit edip olay basında yer alana kadar neden basın’a bilgi verip deşifre etmedi ?

Olay basına yansımasaydı eminim ki bu olay bir şekilde kapatılacak ve şebeke bir şekilde ödlüme olayına devam edecekti.

Polis kayıtlarına yansıyan konuşmaları dinlerken bir basın mensubu olarak kanımız dondu.

Bu olay üç beş hemşire ve ambulans sürücüsünü yargılayarak kapatılmayacak kadar büyük…

Örnek vermek gerekirse özel hastanelerin yöneticileri ve sahipleri bu işin neresinde ? Yargılananlar içinde kimse var mı ?

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü içinde konu ile alakalı yargılananlar veya istifa edenler var mı ?

Sağlık Bakanlığı Üst yönetiminde bu iş ile alakalı sorumlu olanlar yargılanıyor mu ? Veya istifa var mı ?

İlk günden beri bu olayı takip eden bir baba,ve bu olaylar yaşanırken torun sahibi olan bir dede olarak bu olay hepimizin çocukları ve torunlarının başına a gelebilirdi diyerek hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyetinin en acımasız ve ahlaksız davası bu kadar alt düzey çalışan ile bir yargılama ile kapatılamayacak kadar küçük değil.

Aslında bu konuda yazılacak çok şey var ama sözün ve yazının bittiği yerde olduğumuzu düşündüğüm için bu kadar yazı ile iktifa edeyim diye düşündüm.

İstanbul Times – Hüseyin ÇETİNER