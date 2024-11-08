Son yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlara göre sağlık kontrollerine daha az önem verdiğini ortaya koyuyor. Bu durum kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarının daha erken evrede tespit edilmesini engelleyerek, yaşam süresinin kısalmasına sebep olabiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Medikal Direktörü Uzm. Dr. Celal Yücel Batmacı, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Erkeklerin sağlıklarını önemsemeleri, sadece kendileri için değil, sevdikleri için de büyük önem taşıyor. Günümüzde düzenli kontrollerle birçok hastalık erkenden teşhis edilebilirken, tedavisi de yapılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Harvard araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışma, erkekler ve kadınlar arasındaki yaşam beklentisi farkının 6 yıla kadar çıktığını ortaya koydu. Erkeklerin abdominal aort anevrizması geçirme olasılığı kadınlardan dört kat daha fazla. Gut veya mesane kanseri gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma, intihar, kalp hastalığı nedeniyle ölme olasılıkları kadınlardan daha yüksek. Ayrıca erkeklerin önleyici taramalara başvuru sayıları da kadınlardan daha düşük. Ülkemizde yayınlanan sağlık istatistiklerine göre kadınlar, erkeklere göre önleyici tarama tetkiklerine daha yüksek oranda başvuruyor.”

Başa Bir Olay Gelmeli!

Erkeklerin kendilerinin ya da yakınlarının başına bir olay gelmeden sağlık konusunu daha az önemsediklerini belirten Uzm. Dr. Celal Yücel Batmacı, “Hayatınızı değiştirecek bir olay olmalı… İster bir hastalık olsun, ister size yakın birinin genç yaşta kalp krizinden ölmesi olsun, ister çocuk sahibi olmak olsun. Maalesef bu gibi durumlardan sonra sağlık konusunda bilinç düzeyi yükseliyor ve erkekler sağlıklarının yönetimi konusunda reaktif durumdan proaktif duruma geçiyorlar.

Yapılan çalışmalarda çoğu erkek sağlığını takip eden bir doktoru olmadığını söylüyor. Bunun yanında tansiyon, kolesterol veya kilolarını kontrol ettirmediklerini ifade ediyorlar ve bu da sağlıklarının kontrolünü ne kadar az önemsediklerini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Erkekler Sağlık Konusunda Neden Vurdumduymaz Davranıyor?

Batmacı, erkeklerin yardım isteyememesi ve kendi kendine yetmesi gerektiği fikri gibi geleneksel cinsiyet rollerinin, sağlık arayışı ve sağlık arayışından kaçınma konusunda açık ara en güçlü belirleyiciler olduğuna dikkat çekti:

Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Erkeklerin güçlü ve dayanıklı olması gerektiği yönündeki toplumsal beklentiler, sağlık sorunlarını görmezden gelmelerine neden oluyor.

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Zorluk: Erkekler, sağlık sorunlarını dile getirmekte ve yardım istemekte zorlanabiliyor.

Bilgi Eksikliği: Sağlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak, erkeklerin düzenli kontrollerden kaçınmasına yol açıyor.

Erkeklerin Alması Gereken Önlemler

LifeClub hekimlerinden Uzm. Dr. Celal Yücel Batmacı, erkek bireylerin sağlık konusunda bilincini artırarak atması gereken adımları ise şöyle anlattı: "Erkekler genel sağlık bakımı için ilk olarak 21 yaş civarında sağlık kuruluşuna başvurmalı. Bu yaşlar özellikle ailede kolesterol problemi varsa ölçümlere başlamak için uygun olabilir. Belki kalp krizinden ölen, hiçbir zaman sorun yaşamamış ancak tüm hayatları boyunca yüksek kolesterole sahip bir ebeveynleri veya aile büyükleri vardır.

Diğer konular arasında kilo, kan basıncı, diyabet, fiziksel aktivite, sigara ve uyuşturucu/alkol kullanımı hakkında tartışmalar yer alıyor. Ayrıca testis kanserini önlemek için testislerin kendi kendine muayenesine başlamanın zamanı olduğunu da söyleyebiliriz. Glokom taramasının da bu yaşlarda yapılması uygun olur. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, erişkin aşılama takvimi konusunda bilgi ve aksiyon almak için çok önemli bir zamanlama olacağını da vurgulamak isterim.

Daha yakından takip gerektirecek bir bulguya rastlanmaması halinde 20'li yaşlardaki erkekler için bir veya iki randevu, 30'lu yaşlardaki erkekler için ise üç veya dört randevu daha önerebiliriz. 40'lı yaşlarınızda en az iki rutin sağlık muayenesinden geçmeniz önerilir.

Erkeklerin genel sağlık durumlarına bağlı olarak 50 yaşından sonra en az yılda bir kez fiziksel muayene planlamaları gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle grip, COVID-19 ve zona için aşılamaların yapılması ek rahatsızlıkları olan erkeklerde önemlidir.

Toparlayacak olursak; yaşa göre belirlenen kontrolleri aksatmamak, ailede görülen hastalıklara karşı daha dikkatli olmak, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve gerektiğinde uzmanlardan psikolojik yardım istemek yapılması gerekenlerin ilk sıralarında geliyor.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)