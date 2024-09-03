Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ Kimdir ?

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuş, iki yıl kadar Bucak Devlet Hastanesi Acil Servisinde mecburi hizmet yaptıktan sonra 1996 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda ihtisasa başlamış ve 2000 yılında uzman olmuştur.

Uzman olduktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda yaklaşık 6 yıl çalıştıktan sonra 2006 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2010 yılına kadar Erciyes Üniversitesinde çalışmış sonrasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çalışmaya başlamıştır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2012-2015 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı, 2016-2017 yılları arasında da Başhekimlik yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 2013 yılında Profesör unvanını almış ve halen aynı Fakültenin Acil Tıp Anabilim Dalında Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

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Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)