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Diş Beyazlatma ile Özgüveninize Tekrar Kavuşun

Diş beyazlatma, son dönemde ağız ve gülüş estetiği kapsamında en yaygın olarak tercih edilen uygulamalardandır. Ağız ve diş sağlığı; yeme-içme alışkanlıklarından metabolizma faaliyetlerine kadar vücudun birçok alanına doğrudan etki gösterir. Bununla birlikte estetik bir gülüş için olmazsa olmaz gerekliliklerden biri de bembeyaz parıldayan dişlerdir. Ağız sağlığı kadar dişlerin olması gerektiği gibi beyaz dokuya sahip olması, estetik bir gülüşün en önemli bileşenidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2023 Perşembe 15:37
Diş Beyazlatma ile Özgüveninize Tekrar Kavuşun
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Buna karşın dişler, özellikle dışsal etkilere karşı çoğunlukla korumasız durumdadır. Bazı durumlarda genetik etkenler bazı durumlarda ise dış etkenler dişler, olması gereken beyazlığından uzaklaşmasına sebebiyet verir. Bu durum ise gülüşü önemli ölçüde etkiler. Diş beyazlatma uygulaması ise diş renginin lekelerinden arındırılarak beyaz bir yapı elde etmesini sağlar.

Diş Beyazlatma Nedir?

Diş beyazlatma ya da bir diğer adıyla diş ağartma, var olan dişlerin renginin beyazlatılması ve lekelerin dişten arındırılması işlemidir. Günümüzde ağız ve diş estetiği kapsamında en yaygın olarak tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Uygulama sonucunda kişi, son derece beyaz ve dikkat çekici dişlere sahip olur.

Bununla birlikte diş ağartma uygulaması, birden fazla uygulama ile kombine edilirse çok daha sağlıklı sonuçlar vadedebilir. Özellikle diş beyazlatmadan önce dişlerin temizlenmesi, uygulamadan alınacak verimi büyük oranda artıracaktır. Dolayısıyla diş ağartma işleminden önce kişinin mutlaka diş temizlemesi uygulamasına başvurması önerilir.

Diş Beyazlatma Neden Tercih Edilir?

Diş beyazlatma, çoğunlukla sağlıklı bir diş yapısına sahip olmak ve bembeyaz dişlerle estetik bir gülüş elde etmek amacıyla tercih edilir. Gündelik yaşam içerisinde özellikle yeni başlayan ikili ilişkilerde en çok dikkat edilen yüz bileşenlerinden biri dişlerdir. Dişler ayrıca ağız yapısını ve yüz hattının tamamını da önemli ölçüde etkiler.

Dolayısıyla bembeyaz nitelikte ve dikkat çeken dişler, genel anlamda yüz estetiği üzerinde de etki gösterir. Bu bağlamda diş ağartma uygulaması, tekil olarak bir ağız ve diş bakımı estetiği değildir. Aynı zamanda tüm yüz çehresini değiştirir ve kişiye önemli ölçüde özgüven verir. Ayrıca diş beyazlatma, sanıldığının aksine kanal tedavisi görmüş dişlere de uygulanabilmektedir.

Dişlerde Renk Değişikliğinin Temel Nedenleri

Dişlerde renk değişikliğinin temel olarak iki farklı sebep doğrultusunda ortaya çıkar. Bunlardan ilki genetik yatkınlıktır. Genetik yatkınlık, aile bireylerinde yaygın olarak gözlemlenen bir diş sağlığı sorunu olmasıdır. Bu tarz durumlarda kişinin dişleri, çocukluk döneminden itibaren bazı lekelerle ya da sarı rengine çalan dokularla doludur.

Dişlerde renk değişikliğinin bir diğer nedeni ise dışsal faktörlerdir. Özellikle yeme-içme alışkanlıkları, beslenme düzeni, zararlı alışkanlıklar önemli ölçüde diş üzerinde etki gösterir. Ayrıca düzenli ve rutin bir diş bakımı yapılmaması da sağlıklı dişlerin zamanla lekelenmesine ve sarı tonlarında farklı renklerin diş üzerinde bazı oluşumlar meydana getirmesine sebebiyet verebilir.

Diş beyazlatma uygulaması, genetik etkenler ya da çevresel faktörlerden bağımsız olarak dişin arzu edilen beyaz dokuya ulaşmasını sağlar. Uygulama, sağlıklı yapıda bulunan tüm dişler için uygundur. Dolayısıyla diş sağlığı yerinde olan herkesin diş ağartma işleminden yararlanması mümkündür.

Diş Beyazlatmada Kullanılan Teknikler

Diş beyazlatma, günümüzde oldukça farklı uygulamalar ve teknikler içeren oldukça kompleks bir yöntemdir. Her ne kadar ağrısız ve sızısız, basit bir şekilde uygulanıyor olsa da diş ağartmanın farklı tekniklerle uygulanması mümkündür. Burada belirleyici en temel kriter, dişlerin sahip olduğu beyazlığın niteliği ve lekelenmenin boyutlarıdır.

Ledli Beyazlatma

Ledli beyazlatma yöntemi, günümüzde en yaygın olarak tercih edilen diş ağartma tekniklerindendir. Bu teknik, temel olarak sadece diş ağartma uygulamasında kullanılmak amacıyla geliştirilen çeşitli teknolojik aletlerle yapılır. Birçok farklı marka tarafından geliştirilmiş özel ekipmanlar mevcuttur. Bu araçlar, mavi led yayarak dişin bembeyaz bir doku elde etmesini sağlar.

Ev Tipi Beyazlatma

Ev tipi diş beyazlatma uygulaması, ölçü alınarak kişiye özel olarak planlanan bir tekniktir. Kişinin diş ve ağış yapısının ölçüleri alınır. Bu ölçülere uygun şekilde plaklar oluşturulur. Söz konusu plaklarda değişkenlik göstermekle birlikte, çoğunlukla %10-%15 oranında beyazlatma jeli bulunur. Uygulama sonucunda kişi, bembeyaz dişlere sahip olur.

Ofis Tipi Beyazlatma

Özellikle zaman sorunu olan ve dişlerinin beyazlığından memnun olmayanlar için önerilen tekniktir. Ofis tipi beyazlatma, diş kliniğinde uzman diş hekimi tarafından uygulanır. Uygulama kapsamında diş üzerine beyaz jeller yerleştirilir. Daha sonra bu jeller, UV ışınları ya da lazer uygulamasıyla aktif hale getirilir. Yaklaşık olarak 1 saat süren uygulamanın sonucunda bembeyaz dişlere sahip olmak mümkündür.

Kombine Tipi Beyazlatma

Kombine beyazlatma, ev ve ofis tipi tekniklerinin aynı anda uygulandığı yöntemdir. Burada kişinin diş sağlığı ve dokusuna göre farklı şekillerde uygulama süreci planlanabilir.

Tek Diş Beyazlatma

Tek diş beyazlatma uygulaması, daha önce hasar almış ya da deformasyona uğramış, dolayısıyla sağlığını kaybetmiş dişler için geliştirilen ağartma çözümüdür. Sağlığını yitirmiş dişler, çoğunlukla kanal tedavisi yöntemiyle gündelik yaşamda daha konforlu kullanılabilir hale getirilir. Kanal tedavisi uygulaması sonucunda ise bazen tek bir diş bazen ise birden fazla diş, diğerlerinden farklı bir renk tonuna sahip olur. Tek diş ağartma yöntemi ise iç kısımdan kanal tedavili dişe ulaşarak dişin beyaz doku elde etmesini sağlama esasına dayanır. Uygulama sonucunda dişlerdeki renk eşitsizlikleri tamamen ortadan kalkar.

Beyazlatma Uygulamalarının Olumlu Etkileri

Diş beyazlatma uygulamaları, etkili bir gülüş tasarımı için olmazsa olmazdır. Dişler, ilk izlenim açısından en önemli belirleyici rolü üstlenen ağız bileşenidir. Bununla birlikte sağlıksız, lekeli ya da sarımtırak yapıdaki dişler, kişiyi psikolojik olarak da etkileyebilir. Davranışlarına yön verebilir, ya da sosyal yaşama katılım konusunda çeşitli sorunlar oluşturabilir. Diş ağartma uygulaması ise kişinin psikolojik olarak kendini rahat hissetmesini sağlarken aynı zamanda etkili bir gülüşün ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar.

https://www.kardelentipmerkezi.com/dis-beyazlatma/

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