"MEDİKAL TURİZM FORUMLARI VE FUARLARI", MTFF'nin bu yılki etkinliği , Global Sağlık Turizmi Konseyi ile işbirliği içinde, 26-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moldova'da ve 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek.

Global Sağlık Turizmi Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilecek, Güneydoğu Avrupa’nın en büyük sağlık turizm organizasyonunun Türkiye temsilcisi Dr. Emre Hekimoğlu, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

‘Güvenli ve Güvenilir Sağlık Turizminin Adresi Türkiye’ ‘Güvenli ve Güvenilir Sağlık Turizminin Adresi Türkiye’ Mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Dr. Emre Hekimoğlu,’ Moldova Medikal Turizm Derneği ve Romanya Medikal Turizm Derneği iş birliği ile Güneydoğu Avrupa'da sağlık turizmi alanındaki en büyük uzmanlaşmış etkinliği organize etmekten mutluluk duyuyoruz.’ İfadelerini kullandı.



Güneydoğu Avrupa’nın en büyük sağlık turizm organizasyonuna %70 hibe desteği ile katılım fırsatı!



Global Sağlık ve Turizm sektör firmaların, uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleşecek olan organizasyonunun, potansiyelinizi artıracağına dikkat çeken Dr. Emre Hekimoğlu,’ Güneydoğu Avrupa’nın en büyük sağlık turizm organizasyonunu düzenleyen ekibin sağlıkçılardan oluşmasının, Sağlık ve Turizm sektör firmalarının hedeflerini büyüterek, ivme kazanılmasını beraberinde getirecek getireceğini düşünüyoruz. Global Sağlık Turizmi Konseyi işbirliği ile Güneydoğu Avrupa’nın en büyük sağlık turizm organizasyonu olan Moldova ve Romanya'da gerçekleştirilecek iki sağlık forumları ve fuarlarına birlikte katılımın yanında, Ticaret Bakanlığının %70 varan sağlık turizmi teşviki ile çifte fırsat sunmaktadır.’ ifadelerini kullandı.

Gücünüze güç katacak fırsatları kaçırmayın! ‘13 ülkenin sağlık turizm derneği başkanları ile birebir görüşme fırsatı’

Türkiye temsilcisi Dr. Emre Hekimoğlu,’Moldova ve Romanya’da gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerde; diğer fuarlardan farklı olarak davet ettiğimiz 13 ülkenin sağlık turizm derneği başkanları ile de bir araya gelerek tüm katılımcı ülkelerin sağlık ve turizm otoriteleri, sağlık tesisleri, aracı kuruluşlar, ilgili dernekler, ilaç, tıbbi cihaz ve ekipman sektörünün temsilcileri hakkında bilgi sahibi olup, yerel hekimler ve hastalarla da buluşma imkanını size sunacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız.’ İfadelerini kullandı.

‘Romanya ve Moldova kamuoyunda tanınma ve Güvenli sağlık hizmetleri arayan ziyaretçiler ile buluşma, son trendleri keşfetme ve sunma fırsatı’ Romanya ve Moldova Etkinliğinin ağırlık olarak B2B görüşmeleri ile doğrudan iletişim fırsatı sunacağını aktaran Doktor Hekimoğlu,’ Etkinliğe katılım sağlayan katılımcıların, birçok büyük ve küçük şirketin yeni ürünlerini tanıttığı, yenilikçi teknolojileri sergilediği ve gelecekteki trendleri keşfettiği ve güvenli sağlık hizmeti arayan ziyaretçilere, hizmetlerini doğrudan sunma imkanı sağlayacaktır. Etkinlik, ağırlıklı olarak B2B görüşmeleri olmakla birlikte konferanslarda sağlık bakanlığı, ticaret bakanlığı, Moldova kşinev büyükelçiliği, Romanya Bükreş büyükelçiliği, Ushaş yetkilileri kısa konuşmalar yapacaktır. Etkinlikte B2B buluşma alanları, iş alanları, dinlenme alanı ile basın ve medya alanı(Yazılı ve görsel medya temsilcileri, TV, interaktif internet medyası temsilcileri ile buluşma) yer almaktadır.’ ifadelerini kullandı.

Türkiye temsilcisi Dr.Emre Hekimoğlu, ‘bilgi için https://www.evahealthexpo.com adresimizi ziyaret edebilir soru ve daha fazla bilgi için +90 5057950388 numaradan bize ulaşabilirsiniz. ‘Dedi.