Türkiye ekonomisi, son yıllarda hem içeride hem dışarıda yoğun tartışmaların odağında yer alıyor. Bir yanda büyüme rakamları ve üretim kapasitesiyle dikkat çeken bir tablo; diğer yanda enflasyon, gelir dağılımı ve finansal kırılganlıklarla şekillenen daha karmaşık bir gerçeklik söz konusu. Bu yazıda Türkiye’nin ekonomik görünümünü makro ve mikro perspektifleri birlikte ele alarak bütüncül bir değerlendirme sunmayı amaçlıyorum.

Makro Cephede: Büyüme Var, İstikrar Tartışmalı

Türkiye ekonomisi son dönemde dalgalı ancak dirençli bir büyüme performansı sergiliyor. Özellikle ihracat odaklı stratejiler ve sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivitenin canlı kalmasına katkı sağlıyor. Genç ve dinamik nüfus yapısı, üretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konum, Türkiye’yi bölgesel ölçekte önemli bir ekonomik aktör haline getiriyor.

Ancak büyümenin niteliği ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon, makroekonomik istikrarın önündeki en büyük engellerden biri. Enflasyonun kalıcı şekilde yüksek seyretmesi; fiyat istikrarını bozmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırım kararlarını zorlaştırıyor ve uzun vadeli ekonomik planlamayı sekteye uğratıyor. Bu noktada para politikasının öngörülebilirliği ve kurumsal güven, piyasa aktörleri açısından belirleyici bir rol oynuyor.

Cari denge tarafında ise enerji ithalatına olan bağımlılık yapısal bir sorun olarak öne çıkıyor. Küresel enerji fiyatlarındaki artışlar, cari açığı büyütürken döviz ihtiyacını artırıyor. Bu durum Türk lirası üzerinde baskı oluşturuyor; kur oynaklığı ise hem enflasyonu besliyor hem de reel sektörün bilançolarını zorlayan bir unsur haline geliyor.

Mikro Cephede: Vatandaşın Ekonomisi

Makro göstergeler ne kadar güçlü görünürse görünsün, ekonominin gerçek etkisi vatandaşın günlük yaşamında hissedilir. Türkiye’de son yıllarda en belirgin sorunlardan biri alım gücündeki erozyon. Ücret artışları çoğu zaman enflasyonun gerisinde kalıyor ve bu durum geniş toplum kesimlerinin refah seviyesini aşağı çekiyor.

Ekonominin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşı karşıya. Artan girdi maliyetleri, krediye ulaşım güçlükleri ve genel belirsizlik ortamı, işletmelerin yatırım iştahını sınırlıyor. Bu durum doğrudan istihdam yaratma kapasitesini de etkiliyor.

Genç işsizlik oranları ve eğitim-istihdam uyumsuzluğu da dikkat çeken diğer yapısal sorunlar arasında. Nitelikli iş gücünün yurtdışına yönelmesi, yani beyin göçü, uzun vadede Türkiye’nin üretkenlik kapasitesi açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Gelir Dağılımı ve Sosyal Etkiler

Ekonomik büyüme her kesime eşit şekilde yansımıyor. Türkiye’de gelir dağılımındaki bozulma son yıllarda daha görünür hale gelmiş durumda. Yüksek enflasyon özellikle sabit gelirli kesimleri olumsuz etkilerken, varlık sahibi kesimler görece daha avantajlı bir konumda kalıyor. Bu durum, ekonomik olduğu kadar sosyal bir mesele olarak da öne çıkıyor.

Barınma maliyetlerindeki hızlı artış ise özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Kiralar ve konut fiyatları, gelir artışlarının çok üzerinde seyrederek yaşam kalitesi üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Geleceğe Dair Olası Senaryolar

Türkiye ekonomisinin önünde hem ciddi riskler hem de önemli fırsatlar bulunuyor. Enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesi, kur istikrarının sağlanması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi halinde Türkiye, mevcut potansiyelini daha etkin kullanabilir.

Eğitim kalitesinin artırılması, hukuk sisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal güvenin yeniden tesis edilmesi, yabancı yatırımın artması açısından kritik öneme sahip. Bunun yanında yüksek katma değerli üretime geçiş, dijitalleşme ve teknoloji yatırımları, Türkiye’nin orta gelir tuzağını aşmasında belirleyici olacaktır.

Denge Arayışı

Türkiye ekonomisi bir dönüşüm ve denge arayışı sürecinden geçiyor. Makro düzeyde büyüme sürerken mikro düzeyde yaşanan sıkıntılar, bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ekonomik başarı, yalnızca büyüme oranlarıyla değil; bu büyümenin toplumun geneline ne ölçüde refah olarak yansıdığıyla ölçülmeli.

Önümüzdeki dönemde Türkiye için en kritik mesele; büyüme ile istikrar, verimlilik ile adalet arasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir denge kurabilmek olacaktır.

İstanbul Times - Maksut Konyar