Karar oy birliği ile kabul edildi. Şeffaf belediyecilik vurgusu yapan Başkan Mutlu “Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Vatandaşlarımız, bundan sonra belediye meclisinde alınan tüm kararlardan anında haberdar olabilecek” dedi.
Başkan Hasan Mutlu’nun göreve başlamasıyla birlikte Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde 8. Dönem resmen başlamış oldu. Hasan Mutlu’nun Başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren meclis önemli bir karar aldı.
CHP Grubu’nun önerisiyle, tüm meclis toplantılarının belediyenin resmi web sayfasından canlı olarak yayınlanması kararlaştırıldı. Karar oy birliği ile kabul edildi. Canlı yayın uygulamasını uzun zamandır gerçekleştirmek istediklerini belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Bizim temel ilkemiz şeffaf ve katılımcı belediyecilik.
Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursa olsunlar bundan sonra belediye meclisinde alınan tüm kararlardan anında haberdar olabilecekler. Kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.
Öte yandan meclis toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi; Meclis Divanı, Encümen Üyeleri ile Komisyonlar ve Üyeleri belirlendi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner