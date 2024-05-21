İMAMOĞLU’NDAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI MUTLU’YA TEBRİK ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu makamında tebrik etti. Mutlu ile bir araya gelmekten hem mutluluk hem de gurur duyduğunu belirten İmamoğlu, “Çok değerli yol arkadaşımızın Bayrampaşa'da Belediye Başkanı olması, bizleri ziyadesiyle mutlu etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Bayrampaşa / İstanbul

İMAMOĞLU: BAYRAMPAŞA ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞACAK, İSTANBUL DA BUNDAN FAYDALANACAK

Bayrampaşa, İstanbul'umuzun çok merkez noktasında bir ilçemiz. Aslında hak ettiği ölçüde belki de hissedilmiyor değeri noktasında. Bu konuda bugüne kadar, Bayrampaşa'yla ilgili bazı özenli adımlarımız oldu. Ama bunları bu dönemde çok daha yukarıya taşımak ve Hasan Başkanımızla, yol arkadaşlarıyla, meclis üyesi arkadaşlarımızla, bürokrasideki yol arkadaşlarıyla özenli, uyumlu, hassas bir dönemi hep birlikte var edeceğiz. Ve inşallah hem Bayrampaşa arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacak hem de İstanbul'umuz da bundan etkili şekilde faydalanacak” dedi.

“DEĞERİNİ HİSSETTİRECEĞİMİZ İLÇELERİMİZDEN BİR TANESİ OLACAK”

Bayrampaşa'nın çok özel konumları olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Barındırdığı, Türkiye'nin özeti gibi, her yöreden insanın bir arada, çok mutlu ve uyumlu olduğunu gördüğüm, çok keyifle takip ettiğim bir nokta. Gerçekten küçük dokunuşlarla, çok özenli bir pozisyona evrileceğini şimdiden hissedebiliyorum. Değerini hissettireceğimiz ilçelerimizden bir tanesi olacak. Yolu açık olsun Başkanım, sizlerin ve ekibinizin. İnşallah bugün başlangıç yapacağımız güzel bir toplantımız sonrasında, bizim de iyi bir, özenli bir yol haritamız oluşacak ve güçlü bir yolculuğumuzu hep beraber yönetiyor olacağız” diye konuştu.

MUTLU: “DEĞİŞİM SÜRECİ TÜRKİYE'MİZE HAYIRLI OLDU”

Mutlu da İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Sizlerle beraber, uzun bir yol yürüdük. 31 Mart’ta da yine sizlerin öncülüğünde, gerçekten büyük mücadele vererek hem İstanbul’da hem Türkiye'de çok güzel sonuçlar aldık. Payınız büyük, emekleriniz büyük. Değişim sürecini başlattınız. Değişim süreci Türkiye'mize hayırlı oldu. Güzel sonuçlar çıktı. Bundan sonraki süreçte de çok daha başarılı, çok daha keyifli sonuçlar çıkacağına canı gönülden inanıyoruz.

Bayrampaşa'mızda bu değişim rüzgârıyla sürecin değişmesi, sosyal bir belediyecilik anlayışı, kamucu yaklaşımla sizlerin öncülüğünü yaptığı değişim hareketiyle güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Vatandaş çok mutlu. Şu ana kadar, 1,5 aylık sürecimizde, saha çalışmalarımızda çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Bundan sonra sizinle iş birliğiyle daha iyi şeyler yapacağız.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Mutlu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Bayrampaşa’nın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)