ATATÜRK’ÜN MİRASI BÜYÜKDERE FİDANLIĞI BAHÇIVANLIK OKULU 27 YIL SONRA İLK MEZUNLARINI VERDİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997’ye kadar faaliyetlerini sürdüren ancak o tarihten bu yana da kaderine terk edilen fidanlık, İBB tarafından yeniden İstanbul’a kazandırıldı. 2022 yılında fidanlık, eğitim ve yeni bir mesire alanı olarak projelendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Kasım 2023 yılında yeniden İstanbulluların hizmetine açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Sarıyer İstanbul

HEM TEORİK HEM SAHA UYGULAMALI DERSLER

Türkiye’nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı özelliğini taşıyan Büyükdere Atatürk Fidanlığı içerisindeki Bahçıvanlık Okulu’nda dün tarihi bir mezuniyet yaşandı. Mart ayında başlayan ve tamamen ücretsiz olan teorik ve uygulamalı eğitim programıyla 37 kursiyer ‘Bahçıvanlık Eğitimi’ni tamamladı. 9 haftada 186 ders saatinden oluşan eğitim, saha gezileri ve uygulama derslerinden oluştu. Eğitimlerini pratiğe dönüştüren katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Kurs Bitirme Belgesi’ni aldılar.

Bahçıvanlık Okulu’nda katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği, Peyzaj, Proje Okuma, Dış ve İç Mekan Bitkileri, Çim Alan Tesisi ve Bakımı, Budama Teknikleri, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği, Sulama, Toprak ve Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Üretim ve Çoğaltım Teknikleri, Çevre Koruma Bilinci eğitimleri verildi.

“EĞİTMENLER TEKNİK KADRODAN OLUŞMAKTADIR”

Kursiyerlerin bahçıvanlık eğitimi ile kursiyerlerin bitkileri yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu, “Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvan Okulu’nun 2023 yılında faaliyete geçmesiyle bu yıl eğitimlere başladık. İlkbahar dönemini tamamlayarak kurs sonunda 37 kişi mezun oldu. Eğitim uygulama alanlarımız, İBB'nin sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar, korular ve yeşil alan düzenlemeleri yapılan alanları kapsamaktadır. Bunun dışında yakın çevremizde Atatürk Kent Ormanı, Orman Fakültesi, Ağaç A.Ş fidanlığı, Atatürk Arboretumu’nda kursiyerlerimiz anlatılanları uygulama ve bitkileri yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Bundan sonraki süreçte de her yıl ilkbahar ve sonbahar döneminde İstanbullulara Bahçıvanlık eğitimlerimiz devam edecek.” dedi.

YENİ DÖNEM KAYITLARI EYLÜL’DE

27 yıl sonra yeniden eğitimlere başlamasının çok değerli olduğunu söyleyen Dedeoğlu katılan kursiyerlere teşekkür ederek yeni dönem kayıtlarının Eylül ayında başlayacağını dile getirdi.

“YERLİ MEYVECİLİĞİ TEŞVİK İÇİN KURULDU”

27 yıl sonra Bahçıvanlık Eğitimleri’nin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kentsel Ekolojik Sistemler Müdür Yardımcısı Feyime Öner, “1928 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş olan fidanlık, yurt dışından meyve ithalini engellemek, yerli meyveciliği teşvik etmek için bu alanda açıldı. O dönemde ilkokul mezunu olan küçük çocuklar, burada yatılı eğitim almışlar. Bu okul en son 1997 yılında mezun vermiş. Aradan 27 yıl gibi uzun bir süreç geçmesinin ardından bu projenin yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başkanı’mızın talimatıyla çalışmalara başlarken buralar yıkık dökük haldeydi. Evsizler burayı mekan olarak tutmuştu. Çalışmalarla buralar düzenlendi ve eğitimimize başladık.” diye konuştu.

“KEYİFLİ BİR EĞİTİMDİ, BURADA GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM”

Sertifika kursunun ilk mezunlarından olan Faysal Kızıldelioğlu, aldığı eğitimi kendi bahçesinde uygulayacağını ve gönüllü olarak Atatürk fidanlığında görev almak istediğini belirterek, “Burada tesadüfen gezerken atıl olan Atatürk Fidanlığı’nın aslında 1928 yılında kurulduğunu öğrendim. Burada bahçıvanlık kursu açılacağını duydum müracaat ettim. İyi ki de başvurmuşum, çok memnun kaldım özellikle çevre bilinci konusunda, bitki üretimi ve yetiştirilmesi, ilaçlama konusunda bilgiler edindik. Çevreye bakış açımız, ufkumuz genişledi. Dolayısıyla çok faydası oldu, eğitim konusunda beklentilerimin üzerinde oldu. Çok deneyimli, konusunda uzman hocalarımız geldi. Hocalarımıza ve İBB’ye buraya bu hizmeti kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir eğitimdi. Bugün sertifikalarımızı aldık. Kendi bahçemde bu uygulamaları kullanacağım. Ayrıca burada gönüllü olarak çalışmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“DOĞAYI YENİDEN KEŞFETTİK”

Sertifikasını alan Bedia Dursuner de kursla ilgili “Kursa katılmak öğrencilik yıllarımı yeniden hatırlattı. Hem hocalarımız, hem arkadaşlarımızla çok güzel dostluklar kurduk. Uygulama dersleriyle doğayı yeniden keşfettik. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hep istediğim, araştırdığım bir kurstu. Farkındalığımız arttı. Artık bir ağaca bakarken, bazı şeyleri daha dikkatli görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)