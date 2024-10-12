KARA PARADA SON PERDE!

AKP’nin kayıt dışı ekonomi politikaları yurttaşları yoksulluğa sürüklemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, yoksullukla mücadele ederken öte yandan yolsuzluk ve kara para konusunda da hükümete yönelik eleştiriler artıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Türkiye’nin imajının büyük zarar gördüğünü ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Libya Merkez Bankası Başkanın Türkiye’ye kaçmasına değinerek; “AKP’nin yarattığı ülke imajı yerlerde. Hukuk uygulanmıyor, kara para başta olmak üzere yasa dışı işlere kapılar açık. Geleceği güven vermeyen bir ülke haline geldik.” dedi.

LİBYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI TÜRKİYE’YE KAÇTI!

Pos cihazları üzerinden yapılan usulsüzlüklere de değinen Karabat; “Pos cihazı ile yapılan operasyonların merkezinde iki ülke var. Birisi Libya, diğeri Irak. Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir, can güvenliği endişesiyle Ağustos ayında Türkiye’ye kaçtı.” açıklamasını yaptı.

“100 MİLYARLIK VURGUN!”

CHP Genel BaşkanYardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Libya üzerinden yapılan yolsuzluklara değinilerek; “Libya neden önemli? Çünkü pos cihazları üzerinden son 5 yılda yapılan tefecilik tutarı 100 milyar doları aştı. Burada suç geliri elde ediliyor ve buradan vergi kaçakçılığı yapılıyor.” denildi.

“TÜRKİYE’NİN İTİBARI ZARAR GÖRÜYOR!”

“Pos cihazı tefeciliği konusunda soruşturmalar yürütüldüğünü ancak bunların rantçılar nedeniyle engellendiğini biliyorum.” diyen CHP’li Karabat; bu konuda ülkenin itibarının da zarar gördüğü yönünde uyarılar yaptı. ,

“Bazı Türk bankalarının da maalesef bu işin içinde olduğunu duyuyoruz.” diyen Karabat, denetleme görevi olan BDDK’ya kritik sorular yönelterek şunları söyledi: “BDDK Başkan Yardımcısı’nın düğününe tam kadro katılan bankaların yöneticileri, sıraya girip takı takıyor! Bankalar işte bu güvence nedeniyle pos tefeciliği işine bulaştılar. Çünkü BDDK’nın göz yumacağını biliyorlar.” diyerek eleştirilerini sıraladı.

Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1842810480278045115

LİBYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI TÜRKİYE’YE NEDEN KAÇTI?

KARA PARA VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA BAKIN

1-AKP’nin kayıt dışı ekonomi politikaları vatandaşları yoksulluğa hapsederken, diğer taraftan Türkiye’nin imajına zarar verip dünya ile ilişkilerini sıkıntıya sokuyor.

2-Faiz dışında Türkiye’ye parasını getiren yok. Çünkü, AKP’nin yarattığı ülke imajı yerlerde. Hukuk uygulanmıyor, kara para başta olmak üzere yasa dışı işlere kapılar açık. Geleceği güven vermeyen bir ülke haline geldik.

3-Pos cihazı konusunda defalarca uyarıda bulundum. BDDK’nın da tespit ettiği en az 31 şirket var. Ama bunlara dokunulmuyor. Ayrıntıları daha önce anlatmıştım: https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1738855239468351979

4-Pos cihazı ile yapılan operasyonların merkezinde iki ülke var. Birisi Libya, diğeri Irak.Ve Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir, “can güvenliği endişesi” ile ağustos ayında Türkiye’ye kaçtı.

5-Libya neden önemli? Çünkü pos cihazları üzerinden son 5 yılda yapılan tefecilik tutarı 100 milyar doları aştı. Burada suç geliri elde ediliyor ve buradan vergi kaçakçılığı yapılıyor.

6-Libya ve Irak vatandaşlarına ait debit kartlarından Türkiye’de altın satışı yapılmış gibi muhasebeleştirilerek finansal suçlar ekosistemi oluşturuldu. Bunlar o kadar kontrolden çıktı ki, küçük bazı operasyonlar yapıldı.

7-Pos cihazı tefeciliği konusunda soruşturmalar yürütüldüğünü ancak bunların rantçılar nedeniyle engellendiğini biliyorum.

Fakat burada söz konusu olan Türkiye’nin itibarı ve kaçırılan milyarlarca liralık vergidir.

8-Bu soruşturmalar sadece Türkiye’de değil, Amerika’da da yapılıyor. Tüm bunlar Amerikan finans sistemi kullanılarak yapıldığı için, ABD’de pos cihazı tefeciliği ile ilgili soruşturmalar yürütülüyor.

9-New York Belediye Başkanı’nın Türkiye’den 100 bin dolar civarında rüşvet aldı iddiasıyla ne kadar büyük soruşturma yürütüldüğünü görüyorsunuz.

100 milyar dolarlık işlemlerden oluşan suç geliri için ABD neler yapar!

10-Türkiye diplomaside ABD gibi ülkelere koz vermemek zorunda. Bu nedenle kendi yargımız burada suçluları cezalandırmalıdır. Hazır, Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabi de Türkiye’ye gelmişken, pos cihazları konusunda ifadesi alınmalıdır.

11- Bazı Türk bankalarının da maalesef bu işin içinde olduğunu duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bunun farkında değil mi?

Diğer taraftan da BDDK’ya bakıyorsunuz, denetlemesi gereken bankalarla hangi ilişkileri kuruyor?

12-BDDK Başkan Yardımcısı’nın düğününe tam kadro katılan bankaların yöneticileri, sıraya girip takı takıyor! Bankalar işte bu güvence nedeniyle pos tefeciliği işine bulaştılar. Çünkü BDDK’nın göz yumacağını biliyorlar.

13- Burada çok sayıda işlenen finansal suç var. Yoksulluğa gömülen vatandaş KDV ve ÖTV ödemekten bitap düşmüşken, burada bir avuç insan ultra zenginleşiyor, milyarlarca liralık vergi kaybına da göz yumuluyor.

14-Göstermelik birkaç pos cihazı operasyonu bu sistemin yüzde 1’i bile etmez. Sayın Mehmet Şimşek vergi ödemeyen kuyumcuları hedef aldı, pos cihazı kullanıp kara para aklayanları, vergi kaçıranları da aynı şekilde radarına almalı.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)