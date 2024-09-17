Afetlerin felakete dönüşmemesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, belediyenin kreşlerinde eğitim gören çocukları “Afet Farkındalık Eğitimleri” ile geleceğe hazırlıyor.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa verdiği eğitimlerde çocuklar; yangın, sel ve deprem gibi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi. Oyunlar eşliğinde verilen programda çocuklara uzman öğretmenler rehberlik ederken, teorik bilgiler ise öğrenmeyi pekiştirmek amacıyla uygulamalı olarak anlatıldı. Olası bir afet durumunda yapılması gerekenleri aşama aşama öğrenen miniklere eğitim sonrası katılım sertifikası ile “Deprem Dedektifi” rozeti verildi.

“Çocuklar geleceğimizin bir parçası”

Kreşlerde verdikleri eğitimin içeriğine dair bilgiler aktaran İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığında eğitmen olarak görev yapan Sultan Adın, çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bugünkü eğitimimiz anaokulu öğrencilerine yönelikti. Onlara, afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmaları gereken doğru davranışları öğretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarla sınıfta buluşuyoruz ve onların neşesi bize de mutluluk veriyor.

Oyunlar aracılığıyla afetleri anlatıyoruz. Örneğin, 'fay hattı kırılıyor' oyunu ile bir deprem sarsıntısının nasıl olacağını gösteriyoruz ve çök, kapan, tutun pozisyonunu öğretiyoruz. Birlikte afet çantası hazırlıyoruz, afet çantasının önemini ve içinde bulunması gereken malzemelerin hayat kurtarıcı olduğunu anlatıyoruz.

Çocuklara, çantanın içinde neler olması gerektiğini tek tek gösteriyor ve evde kendi afet çantalarını hazırlamalarını istiyoruz. Ayrıca, sel ve yangın gibi diğer afetler hakkında da bilgiler veriyoruz. Sel sırasında çocukların yüksek bir yere çıkararak kendilerini nasıl koruyabileceklerini, yangın anında ise yangına müdahale etmeyip hemen itfaiyeyi aramaları gerektiğini öğretiyoruz.

112 Acil Yardım hattını da çocuklara kodlayarak anlatıyoruz. Eğitim sonunda çocuklara öğrendikleri konularla ilgili sorular soruyoruz ve onları 'Afet Dedektifi' ilan ediyoruz. Afet Dedektifi unvanı; afet öncesinde, sırasında ve sonrasında doğru davranışları sergileyen çocuklara verilen bir unvan.

Bu unvan, çocukları motive ediyor ve afetler hakkında daha fazla bilgi öğrenmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar, geleceğimizin bir parçası ve onlara erken yaşta afet bilinci kazandırmak geleceğimiz için büyük önem taşıyor."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)