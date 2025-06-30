EBEDİ İSTİRAHATGAHI OSMANİYE MEZARLIĞI OLDU

Merhum Zeki Karagözlü evladını şehit verdikten sonra söylediği şu söz çok manidar bulunmuştu. ”Dünyanın en pahalı mücevheratı gibidir evlat. Onu Nakkaş gibi işlemek lazım“ diyen Karagözlü vefatının 3.yılında arkadaşları, dostları ve ailesi tarafından kabri başında hayır ve dualarla yad edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

MERHUM’UN OĞLU YASİN HAKAN KARAGÖZLÜ ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Merhum babam polis memuru kardeşimin şehadetinden sonra bir türlü artık eskisi gibi olamadı. Onun şehit olmasından sonra 5/6 yıl hayata kaldı ama hiç bir zaman kardeşimin acısını unutmadı. O da bundan 3 sene önce şehit olan evladına kavuştu.

Başta şehit polis memuru kardeşim ve babam olmak üzere bütün vefat etmişlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Daha biraz önce Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’un babam ile ilgili hazırlattığı ANI isimli belgeseli izleyince duygulandım. Bu haberin içinde sizin de o çalışmayı izlemenizi dilerim” şeklinde konuştu.

ÇETİNER :YÖNETİM KURULU ÜYEMİZDİ VEFATININ 3.YILINDA RAHMETLE YAD EDİYORUZ …

Gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucusu başkanı Hüseyin Çetiner ‘de şunları söyledi “Zeki Karagözlü kurucusu olduğum GZP Yönetim Kurulu Üyemdi. Kendisi ile beraber ilçemizin tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için 2016 yılından bu yana ciddi çalışmalara beraber ima atmıştık. Rabbim ilçemiz için yaptığı çalışmalarını kabul etsin.

Biz kendisinden razıydık inşallah rabbimde razı olur. Mekanı bir kez daha cennet olsun.

Eşi Mükerrem ve oğlu Yasin Hakan Karagözlü başta olmak üzere geride kalan yakınlarına vefatının 3.yılında da sabırlar dilerim şeklinde konuşan Çetiner merhum’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze namazında sonra merhum Bakırköy -Osmaniye mezarlığında toprağa verildi.

Biz de İstanbul Times Medya Grubu olarak Merhum Zeki Karagözlü’ ye Allah’tan rahmet dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)