Bülent Turan'dan Polis Teşkilâtı'nın 181. Kuruluş Yıldönümü Mesajı: "İmdat Dediğimiz Her Yerde Yanımızdalar"
MİİLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN,AK PARTİNİN GENEL BAŞKANI SİZ DEĞİLSİNİZ.ATANMIŞ BİR BAKAN OLARAK İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP YETİŞTİRMEK SİZİN VAZİFENİZ DEĞİL.SİZİN ASIL VAZİFENİZ OLAN ŞEY OKULLARIMIZ İLE ALAKADAR OLMANIZDIR ....
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün ( 14.04.2026) bugün de (15.04.2026) tarihinde Kahramanmaraş'ın On İki Şubat ilçesinde 14 yaşındaki bir öğrencinin okul basıp yaptığı katliam hakkında velilere ne diyeceksiniz ?
Milli Eğitim bakanı olarak siyasi partilerin genel başkanlarına ve belediye başkanlarına cevap vereceğinize okullarda yaşanan sorunlara çözüm bulmak için sizi kafa yormaya davet ediyoruz.
Sayın bakan sizi bakan yapan partinin genel başkanı ana muhalefet partisinin genel başkanına ve belediye başkanlarına fazlası ile cevap veriyor.
Siz daha önceki gibi siyasetin içinde seçilip gelen bir bakan olmadığınız için siyasi bir olay olan muhalefet partileri genel başkanlarına ve onun partisinin belediye başkanlarına laf yetiştirmeyi bırakın. Kendi asli işiniz olan eğitim ve öğretim ile alakalı çaba harcayın.
İlçe bazında üç beş eğitimciyi görevden alarak soruna çözüm bulamazsınız.
PDR ve Pisikoglarınız 14 yaşındaki bir çocuk bu hale gelene kadar neredeydi ? Siz neredeydiniz ? Bunca yöneticileriniz neredeydi ? En güvenli yer olarak kabul edilen okullar bu hale gelmiş iken veliler nasıl evlatlarını artık gönül rahatlığı ile okullara gönderecek ?
Aslında sorulacak tonlarca soru var ama şu an henüz cenazeler kaldırılmamışken susmak en iyi yoldur.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)