EVİNİN SULTANLARI,FİLENİN SULTANLARI OLDU

Abdullhak Hamit Orta Okulu Okul Aile Birliği annelerle bağını kuvvetlendirmeye kararliydi. Bu sefer de “EVİNİN SULTANLARI, FİLELERİN SULTANI OLUYOR” dediler ve Anne-Voleybol takımı kurdular.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yoğun bir katılımın olduğu programlarda, sporun bir dalı olan voleybol takımı kurdular.

Turnuva düzenlemeyi düşünen Anne-Voleybol Takımı rakiplerini bekliyor. Okul aile birliği ile okul müdürü Kadir Daloğlu iyi bir işbirliği içinde okul veli ilişkilerini yürütmenin yanında çocuklarına örnek olacak kültür,sanat ve sapor faaliyetlerine de yer vermeleri takdir topladı.

DİĞER OKUL AİLE BİRLİKLERİ İLE GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORLAR

En iyi öğretme şekli yapmaktır prensibi ile hareket eden okul aile birliği yönetimi yaptıkları bir çok çalışmaları ile çocuklarına örnek olmaya devam ediyorlar.

İşte bu kapsamda Gazipaşa İlk Okulunun ev sahipliği yaptığı geçen yıl Anne Tiyatro Topluluğunu oluşturan ve ekibin tamamının velilerden oluştuğu oyuncu ekibinin oluşması önemli bir çalışma idi.

Öncülüğünü Okul Öncesi öğretmeni olan Özhan Topuzlu tarafından çalıştırılan ekip, geçen yıllarda karşımıza Yaşam alanlarını kirleten insanlardan rahatsız olan hayvanların başından gecen olayları anlatıyor.

interaktif bir oyun olmasıyla çocukları da içine alan bir oyun olan çalışma beğeni topladı.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi de olan Geçen yıl talihsiz bir olay yaşayan depremzedelere yapılan yardım çalışmaları da çocularda dayanışma duygunu pekiştirdi.

Bu sene yapılan tiyatro çalışma ekibine çocuklarda dahil edildi ve Anne -çocuk tiyatro ekibi kuruldu.

Tüm dünyanın kanayan yarası olan göçmen sorunu ve akran zorbalıgına değinen tiyatro ses kayıtları müzikleri ve kostümleri ile vermeleri gereken mesaj vermeyi başardılar.

Çoğunluğu Okul Aile Birliğinden oluşan tiyatro ekibinin bu senen ki bağışların yarısını Okula yarısında Filistinli savaş mağduru insanlara bağışlayamaya kara verdiler.

Maddi ve manevi Desteğini esirgemeyen Okul Müdürü Ziya Sıcak ve idari kadrosuna teşekkür eden okul aile birliği yönetimi sosyal içerikli çalışmalarının devam edeceğini duyurdular.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)