ŞEHİT YAKINLARI OLARAK YÜREĞİMİZ YANIYOR AMA TERÖRSÖZ TÜRKİYE İÇİN BAĞRIMIZA TAŞ BASMAYA HAZIRIZ DEDİ…

Vezneciler şehitleri şehadetlerinin 9 yılında Edirnekapı Polis şehitliğinde 7 Haziran 2025 bayramın 2 günü ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, annesi, Mükerrem Karagözlü başta olmak üzere çok sayıda aile üyesi ve dostları anma törenine katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - İstanbul

ŞEHİDİN AĞABEYİ BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ KONGRE ÜYESİ YASİN HAKAN KARAGÖZLÜ ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Bir çoğunuzun bildiği üzere 7 Haziran 2016’da polis memuru şehit kardeşim Kadir Cihan Karagözlü ve 5 polis memuru arkadaşı ile beraber 13 kişi şehadet şerbeti içmişti.

O günden bu yana tam 9 sene geçti. Şehitlerimizin acısını halen ilk günkü acısı ile yüreğimizin derinliğinde hissediyoruz. Bizler bugün topraklarda rahat bir şekilde nefes alıyorsak hiç şüphesiz ki şehitlerimizin feda-i can etmeleri sayesindedir. Başta vezneciler şahitlerimiz olmak üzere Uhud’ dan Çanakkale’ye, Çanakkale’den Kurtuluş savaşına, kurtuluş savaşından 15 Temmuz 2016 şehitlerine kadar bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Bir Şehit ağabeyi olarak içim yanıyor, ama biz 10 metre ilerisini görebiliyorsak ülkesini her şeyden daha değerli gören ve seven MHP lideri sayın Devlet Bahçeli’nin bizden onlarca kat daha ilerisini gördüğünden şüphem yok.

Ülkemizin sürekli terör ile uğraşıp barış ve huzur içinde olmaması için çaba sarf eden birçok dış güce karşı artık yeter diyerek hep beraber kan ve gözyaşına son verecek olan Terörsüz Türkiye’yi oluşturmak için çaba sarf etmek gerekir.

Devletimizin, hükümetimizin ve bu halkın menfaatini düşünen büyüklerimizin ülkemiz adına attıkları adımları şehit yakınları olarak destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demek refah demek, huzur demek, barış demek. kim bunları istemez ?

Ülkemi, bayrağımı, ezanımı çok seviyorumç.1984 yılından 2025’yılına kadar tam 41 yıldır askerimiz, polisimiz, öğretmenlerimiz ve halkımız olarak çok ağır maddi ve manevi bedeller ödedik. Evet çok sayıda şehidimiz var, gazimiz var bunları hiç bir zaman unutmayacağız.

Ancak ülkemizin gelişmesini istemeyen dış güçlerin oyunlarına daha fazla gelmemek için kendi kendimize Terörsüz Türkiye’yi oluşturup yolumuza devam edeceğiz” diyen şehit ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü 9.şehadet yılında kabri başında bizleri yalnız bırakmayan herkese ailemiz adına teşekkür ederim dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)