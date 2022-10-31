banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.975,81
ALTIN
981,42
DOLAR
18,62
STERLİN
21,42
EURO
18,43
Üsküdar’da Cumhuriyet Coşkusu İmamoğlu: 100’üncü Yılda Her Şey Çok Güzel Olacak
Üsküdar’da Cumhuriyet Coşkusu İmamoğlu: 100’üncü...
13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi
13. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştiriidi
Vatan Caddesi'nde 99’uncu Yıl Coşkusu
Son Dakika
Vatan Caddesi'nde 99’uncu Yıl Coşkusu
Halkın % 87.5’i Başkan Öztekin’den Memnun
Son Dakika
Halkın % 87.5’i Başkan Öztekin’den...

Maltepe, Cumhuriyet coşkusunu Göksel ile yaşadı

Maltepe Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sevilen şarkıcı Göksel’i Maltepelilerle buluşturdu. Cumhuriyet Bayramı, Maltepe’de Göksel ile kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 10:03
Maltepe, Cumhuriyet coşkusunu Göksel ile yaşadı
banner171

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Maltepe’de pop müziğin sevilen ismi Göksel’in verdiği konser ile kutlandı. Maltepe Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel etkinlik programı, belediye binası önünde başladı. Bayraklarıyla, posterleriyle belediye binası önünde toplanan Maltepeliler, bando eşliğinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

BAŞKAN KILIÇ: CUYMHURİYET’İ YAŞATACAK OLAN SİZ GENÇLERSİNİZ

 

Altayçeşme Mahallesi’nde hizmete giren Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin yanında verilen konser öncesinde Başkan Ali Kılıç, Cumhuriyet coşkusunu Maltepelilerle paylaştı. Başkan Kılıç, sahnede yaptğı konuşmada, “Cumhuriyet nedir? Eşitliktir, kadına özgürlüktür, eğitimde eşit koşullarda okula gidip okulu tamamlamaktır, sosyal devletiyle kimseyi ötekileştirmeden herkese aynı mesafede yaklaşmaktır, en önemlisi iktidarı, yönetimi, seçilenleri halkın kontrolünde seçebilmektir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal,  99 yıl önce mazlum devletler adına Batılı emperyalistlere ilk defa bu topraklarda diz çöktürmüştür. Samsun’dan yola çıkarak, Anadolu’daki bütün halkları ayırt etmeden, onlarla birlikte uluslal kurtuluş mücadelesini vererek kurdu Türkiye Cumhuriyeti’ni. Bu Cumhuriyet’i yaşatacak olan siz gençlersiniz” dedi.

 

GÖKSEL, ŞARKILARINI MALTEPELİLER İÇİN SÖYLEDİ

 

Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı konserinde Göksel, sevilen şarkılarını Maltepeliler için söyledi. Maltepelilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Göksel, “Baksana Talihe”, “Günün Birinde”, “Dudaklarında Arzu”, “Sen Orda Yoksun”, “Acıyor” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 10. Yıl Marşı’nı da okuyarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Maltepe’den yükseltti. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, Göksel’e gecenin anısına bir hediye takdim etti. Göksel konseri ile Maltepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla yaşandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 31.10.2022 10:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet için kulaç attılar
Cumhuriyet için kulaç attılar
Maltepeliler Anne Destek Eğitim Programında
Maltepeliler Anne Destek Eğitim Programında
Maltepe Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz tarama hizmeti
Maltepe Belediyesi’nden kadınlara ücretsiz tarama hizmeti
Maltepe’de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var
Maltepe’de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var
Maltepe’de SMA Hastaları İçin Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi
Maltepe’de SMA Hastaları İçin Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169