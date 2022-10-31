Maltepe, Cumhuriyet coşkusunu Göksel ile yaşadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Maltepe’de pop müziğin sevilen ismi Göksel’in verdiği konser ile kutlandı. Maltepe Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı özel etkinlik programı, belediye binası önünde başladı. Bayraklarıyla, posterleriyle belediye binası önünde toplanan Maltepeliler, bando eşliğinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAŞKAN KILIÇ: CUYMHURİYET’İ YAŞATACAK OLAN SİZ GENÇLERSİNİZ

Altayçeşme Mahallesi’nde hizmete giren Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin yanında verilen konser öncesinde Başkan Ali Kılıç, Cumhuriyet coşkusunu Maltepelilerle paylaştı. Başkan Kılıç, sahnede yaptğı konuşmada, “Cumhuriyet nedir? Eşitliktir, kadına özgürlüktür, eğitimde eşit koşullarda okula gidip okulu tamamlamaktır, sosyal devletiyle kimseyi ötekileştirmeden herkese aynı mesafede yaklaşmaktır, en önemlisi iktidarı, yönetimi, seçilenleri halkın kontrolünde seçebilmektir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal, 99 yıl önce mazlum devletler adına Batılı emperyalistlere ilk defa bu topraklarda diz çöktürmüştür. Samsun’dan yola çıkarak, Anadolu’daki bütün halkları ayırt etmeden, onlarla birlikte uluslal kurtuluş mücadelesini vererek kurdu Türkiye Cumhuriyeti’ni. Bu Cumhuriyet’i yaşatacak olan siz gençlersiniz” dedi.

GÖKSEL, ŞARKILARINI MALTEPELİLER İÇİN SÖYLEDİ

Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunda gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı konserinde Göksel, sevilen şarkılarını Maltepeliler için söyledi. Maltepelilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Göksel, “Baksana Talihe”, “Günün Birinde”, “Dudaklarında Arzu”, “Sen Orda Yoksun”, “Acıyor” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 10. Yıl Marşı’nı da okuyarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Maltepe’den yükseltti. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman, Göksel’e gecenin anısına bir hediye takdim etti. Göksel konseri ile Maltepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla yaşandı.