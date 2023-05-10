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90 Koro, 4 Bin Korist Maltepe’de Sahne Aldı

Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, “Çok Sesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülünü” kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:11
90 Koro, 4 Bin Korist Maltepe’de Sahne Aldı
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Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, “Çok Sesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülünü”  kazandı.

 

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye’nin en büyük koro festivali olan 8. İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (SANSEV) organize ettiği, 4-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen festivale yurt içinden ve yurt dışından 90 koro ve 4000’e yakın korist katıldı. Şef Emine Çolak yönetiminde sahne alan Maltepe Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, “Çok Sesli Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı Ödülünü”, Maltepe Belediyesi Gençlik Korosu ise “Müzikalitede Başarı Ödülü” kazandı. Festival her yaştan çok sesli müzik tutkununu birleştirerek, alanın ustalarıyla tanışma fırsatı sundu. Pandeminin ardından bu yıl düzenlenen festivalde sanatın iyileştirici gücüyle deprem felaketinin acılarını hafifletme amaçlandı.

 

DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST İDİL BİRET’E ÖDÜL VERİLDİ

 

Törende dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı İdil Biret’e “Çok Sesli Müziğe Adanmış Yaşamlar Ödülü” verildi. Ödül festivali yöneten sanatçı Müjgan Özçay tarafından İdil Biret’in eşi Şefik Büyüksel’e takdim edildi.

 

ONUR BESTECİSİ CEMAL REŞİT REY OLDU

 

Her yıl bir onur bestecisinin tanıtıldığı, eserlerinin seslendirildiği ve adına ödül verildiği festivalin bu yılki onur bestecisi Cemal Reşit Rey oldu. Çok sesli müziğin eğitim öğretim kurumlarında yaygınlaştırılmasını hedefleyen festivale katılan korolar, göstermiş oldukları performans ile jüri tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Mustafa Apaydın, Prof. Dr. Suna Çevik, Prof. Dr. Seval Köse, Ahmet Öncül, Burak Onur Erdem, Masis Aram Gözbek, Turgay Erdener, İlteriş Sun’un da aralarında bulunduğu 35 kişilik festival değerlendirme jürisi tarafından korolara ödülleri takdim edildi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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