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Uğur Çakar Evlendi

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Dernek Başkanı Uğur Çakar hayatını Gizem Uludağ ile Hilton –İstanbul- Bakırköy’de yapılan dillere destek bir düğün ile evlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2023 Çarşamba 09:40
Uğur Çakar Evlendi
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ZETSİAD Başkanı Evlendi

İŞ VE SİYASET DÜNYASI UĞUR ÇAKAR VE GİZEM ULUDAĞ’IN DÜĞÜNÜNE

AKIN ETTİ…

Genç yaşına bir çok başarıyı sığdıran iş insanı Uğur Çakar Hilton Otel' de yapılan

düğün ile Gizem Uludağ ile ömür boyu sürecek imzayı attı.

Tekstil piyasası başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren sanayici iş

adamları başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli mutlu günlerinde Uludağ
ve Çakar ailelerini yalnız bırakmadılar.

Uğur Çakar’ın babası Nail Çakar Gazetemize yaptığı açıklamada ;Uzaktan ve

yakından her iki ailenin mutlu gününe ortak olmak için gelen akraba ve
dostlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi sunarız dedi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.10.2023 11:57
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