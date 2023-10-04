Uğur Çakar Evlendi

ZETSİAD Başkanı Evlendi

İŞ VE SİYASET DÜNYASI UĞUR ÇAKAR VE GİZEM ULUDAĞ’IN DÜĞÜNÜNE

AKIN ETTİ…

Genç yaşına bir çok başarıyı sığdıran iş insanı Uğur Çakar Hilton Otel' de yapılan

düğün ile Gizem Uludağ ile ömür boyu sürecek imzayı attı.

Tekstil piyasası başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren sanayici iş

adamları başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli mutlu günlerinde Uludağ

ve Çakar ailelerini yalnız bırakmadılar.

Uğur Çakar’ın babası Nail Çakar Gazetemize yaptığı açıklamada ;Uzaktan ve

yakından her iki ailenin mutlu gününe ortak olmak için gelen akraba ve

dostlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi sunarız dedi.