Uğur Çakar Evlendi

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İŞ VE SİYASET DÜNYASI UĞUR ÇAKAR VE GİZEM ULUDAĞ’IN DÜĞÜNÜNE
AKIN ETTİ…
Genç yaşına bir çok başarıyı sığdıran iş insanı Uğur Çakar Hilton Otel' de yapılan
düğün ile Gizem Uludağ ile ömür boyu sürecek imzayı attı.
Tekstil piyasası başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren sanayici iş
adamları başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli mutlu günlerinde Uludağ
ve Çakar ailelerini yalnız bırakmadılar.
Uğur Çakar’ın babası Nail Çakar Gazetemize yaptığı açıklamada ;Uzaktan ve
yakından her iki ailenin mutlu gününe ortak olmak için gelen akraba ve
dostlarımıza en kalbi duygularımızla teşekkürlerimizi sunarız dedi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 04.10.2023 11:57