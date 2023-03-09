THECELİK Kimdir, Burcu Ne, Kaç Yaşında?

1996 Yılında Dünyaya Geldi

Müzik dünyasına bomba gibi düşen şarkıların sahibi THECELİK 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini aldıktan sonra müzik sektörüne giriş yapmak isteyen ünlü isim, kendisini bu alanda geliştirmeye ve yetiştirmeye başladı. Zaman içinde müzik sektörünün dinamikleriyle ilgili bilgi sahibi oldu. Sevdiği ve beğendiği şarkıcıları dinleyerek onların başarı hikayelerindeki püf noktaları yakalamaya çalıştı.

İkizler Burcunun Özelliklerini Taşıyor

26 Mayıs doğumlu THECELİK, ikizler burcunun bütün özelliklerini taşıyor. Kıvrak bir zekaya sahip. Bu durum, inovatif projelerde yer almasına katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra meraklı kişiliği, farklı alanlarda kendisini geliştirmesini sağlıyor. Bu nedenle pek çok hobisi var. Doğa yürüyüşlerini seviyor. Yürüyüş yaparken yenilikçi fikirlere ulaştığına inanan ünlü sanatçı, çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Müzik Sektöründe Çalışmalarda Bulunuyor

Müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan THECELİK, elektronik müzik türünde yaptığı şarkılarla müzik dünyasında kendisine yer bulmaya devam ediyor. Küçüklüğünden beri müzik sektörünün çok önemli ve değerli bir sektör olduğuna inanan ünlü sanatçı, bu nedenle eğitiminin tamamladıktan sonra kendisini müzik alanında geliştirecek eğitimlere katıldı. Bu eğitimler sayesinde özellikle elektronik müzik türünün özelliklerini ve dinamiklerini öğrendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THECELİK, “Elektronik müzik, çok uzun zamandır takip ettiğim ve ilgi duyduğum bir müzik türüydü. Aslında benim en özel hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek için profesyonel bir şekilde çalışmam gerektiğini fark ettiğimde, bu alana yöneldim. Şimdi yenilikçi projelerde yer alıyorum. Umuyorum ki çalışmalarıma çok daha farklı bir çizgide devam edeceğim. Çok özel isimlerle birlikte çalışıyorum. Bunun çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum.” Sözleriyle çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.