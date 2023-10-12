Selin'in İstanbul Konserine Yoğun İlgi!



Sahnede Türkçe, İngilizce ve iki dilli kendi şarkılarının yanı sıra cover çalışmalarına da yer veren sanatçı, zengin repertuvarı, özel hazırlanan sahne şovu ve kıyafetiyle de göz kamaştırdı. Selin'e sahnede Dolu Kadehi Ters Tut eşlik ederken izleyiciler arasında değerli sanatçı Sertab Erener ve Ozbi gibi isimler de yer aldı.



Genç ve yetenekli sanatçı Selin, konser biletlerinin tükendiği sahnesi ile ilgili duygularını şu şekilde ifade ediyor. "Bu gece için gerçekten çok sabırsız ve heyecanlıydık. Konser için gerekli her şeyi en ufak detayına kadar düşünmek ve planlamak ne kadar yorucu olsa da bir o kadar tatmin ediciydi. Gecenin sonunda ekip olarak çok güzel bir iş ortaya çıkardığımızı görmek ise apayrı bir mutluluk yarattı. Herkesin emeğine sağlık. Nice daha da güzel konserler diliyorum."