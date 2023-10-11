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Müzikseverler Harbiye'den Kenan Doğulu Şarkılarıyla Eğlence Dolu Bir Gece Yaşadı

Müzik kariyerinin 30. yılını kutlarken yaz başından bu yana unutulmaz konserlere imza atan Kenan Doğulu, önceki akşam sezonun son Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu. Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen gecede en sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 09:31
Müzikseverler Harbiye'den Kenan Doğulu Şarkılarıyla Eğlence Dolu Bir Gece Yaşadı
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Keyifli sonbahar akşamını son dönemin ses getiren parçalarından “Bumaya” ile başlatan sanatçı, sahne performansları ve eşsiz enerjisiyle kendine hayran bıraktı. Geniş repertuarıyla geçmişten günümüze iz bırakan şarkılarından “Baş Harfi Ben” ve “Aşk Kokusu”nu seslendirirken müzikseverler gece boyunca dans etti. Doğulu’ya sahnede göz alıcı kostümleri ve koreografileriyle DansFabrika dansçıları eşlik etti. Alkışlarla sahneye yeniden davet edilen yıldız, “Olmaz” ve “Aşk İle Yap” parçalarıyla bis yaparak konserini sonlandırdı.

Doğulu, Harbiye’de özel tasarım Özlem Kaya ve Züleyha Kuru sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Kayank:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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