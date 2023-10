Konserler Sergiler İstanbul'u Renklendirmeye Devam Ediyor

BU FESTİVAL ARTIK BİR SEMBOL

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri maratonunun 8. durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün Oğuzhan Koç sahneye çıktı. Şarkıcı sevilen şarkılarını iki saat boyunca Galataport İstanbulu’u dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Bir sonraki gün sahnedeki isim Murat Dalkılıç’tı. Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Dalkılıç, festivalin sembol haline geldiğini söyledi, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri’nin çoğunda sahne aldım.

Festivallerde sahne almak beni yenilerken, böyle büyük bir organizasyonla birlikte büyük kitlelerle bir araya gelerek neşeyle şarkı söylemek benim için de çok büyük bir keyif. Ülke olarak böyle büyük organizasyonlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve böylece zamanla sembol haline gelerek bir kültürünün oluşacağına inanıyorum. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Kapsamında 13 Ekim Cuma günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek “Veysel’siz 50 Yıl” konserinde de sahne alacak olan Murat Dalkılıç, Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Kubat ile birlikte Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrasında eşliğinde halk ozanı Aşık Veysel eserlerini seslendireceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

“Yavaş yavaş festival maratonunda sona doğru geliyoruz” diyerek ekledi, “Veysel’siz 50 Yıl, özel bir konser olacak. UNESCO bu yılı desteklemekte. Biz de AKM’de Yavuz Bingöl, Kubat, Oktay Kaynarca ile Senfoni Orkestrasıyla beraber özel bir şekilde yad ederek Aşık Veysel’i anacağız. Bu konserin önemi çok büyük. Benim için çok kıymetli, anılarıma eklediğim özel bir konser olacak” dedi.

HAYALLER TEKNOLOJİ İLE BİRLEŞİYOR

Festival kapsamında altıncı gün geride kalırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de katıldığı Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde, "AKM Girişimcilik Merkezi'nin yenilikçi fikirlerin oluşumuna, gençlerin dünya ile rekabetine de çok anlamlı destekler sağlayacağına inanıyorum. AKM'deki Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi ile girişimciler; hayallerini teknoloji ile birleştirip, değer yaratacak fikir ve projelerini bu mekanda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır" diye konuştu.

İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI İLK KEZ AKM’YE KONUK OLUYOR

Yeni sezon açılışını yapan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ilk kez Atatürk Kültür Merkezine konuk oluyor. Dünyaca ünlü şef Gilbert Varga’nın yönetiminde 7 Ekim’de gerçekleşecek konserde, İZDSO, dünyanın en prestijli yarışmalarından ‘Çaykovski Piyano Yarışması’ ödüllü piyanist Dmitry Shishkin’e eşlik edecek. Birbirinden güzel üç eserin seslendirileceği konserde P.İ. Çaykovski Piyano Konçertosu No.1, A. Dvorak Slav Dansları ve M. Ravel’in efsane eseri Bolero müzikseverlerle buluşacak. İstanbullu sanatseverlerle buluşacak olmanın heyecan ve mutluluğu içinde konuşan İZDSO Müdürü Özge Tanrıver; “Açıldığı günden beri AKM’de konser verme hayalleri kuruyorduk. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de konser vermek ve İstanbullu sanatseverlerle buluşacak olmamız çok güzel. Tüm sanatseverleri konserimize bekliyoruz” dedi.

FARKLI ÜLKELERDEN FOTOĞRAFLAR

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız'ın "Arada" sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. 15 Ekim’e kadar görülebilecek sergi, Kulaksız'ın dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

KAVRAMSAL VE ZAMANSAL BİR ÇALIŞMA

212 Photography İstanbul’un “Evrenin Sessiz Gösterisi / The Quite Parade Of The Cosmos” adlı sergisi St. Benoit Kilisesi’nde Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında sergilenmeye başlandı. “Evrenin Sesssiz Gösterisi” sergisinde Can Memişoğulları ziyaretçileri, yarattığı dijital volkanik evrenine dalmaya, Arek Qadrra’nın kavramsal ve yarı bilim-kurgusal peyzaj çalışmalarını, Marguerite Bornhausser’in zamansal kurgu fotoğraflarını, Jules Vernes’in, çağının ötesinde öngörülü masallarına ait arşiv belgelerini ve sinemanın sihirbazı Georges Méliès’in ilk özel sinematik efektlerini keşfetmeye davet ediyor.

KÜLTÜR YOLU’NDA HAT KOLEKSIYONU

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin duraklarından biri olan Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi’ni yerini aldı. Albayrak Grubu’nun 9 yıldır düzenlediği ve geleneksel hale gelen sergide, Kelime-i Tevhid yazılı 12 hat eseri 15 Ekim’e kadar festival katılımcılarının beğenisine sunuluyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)