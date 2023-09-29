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Evrensel Bilim Kurgu Ve Fantastik Film Festivali'nin Üçüncü Günü Gösterimler Ve Söyleşilerle Devam Etti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde bugün; yönetmen Serpil Altın’ın “Geleceği Yönetmek” adlı belgeselinin özel gösterimi gerçekleşirken, “Ulusal Yarışma”da yer alan Can Evrenol’un “Peri: Ağzı Olmayan Kız”, Kaan Müjdeci’nin “Iguana Tokyo”, Barış Sayhan’ın “Cemil Şov” ve Çağrı Cem Bayraklı’nın Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda filmleri festival seyircisiyle buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 13:43
Evrensel Bilim Kurgu Ve Fantastik Film Festivali'nin Üçüncü Günü Gösterimler Ve Söyleşilerle Devam Etti
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26-29 Eylül tarihleri arasında ikinci kez düzenlenen bilimin ve sınırsız hayal gücünün birleştiği Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, üçüncü gününde de film gösterimleri, söyleşiler ile devam etti.

AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşen festivalin üçüncü gününde, programda yer alan film gösterimlerinin yanı sıra “Geleceği Yönetmek” belgeselinin ve Ulusal Yarışma’daki ““Cemil Şov” filminin ekiplerinin katılımıyla da söyleşiler gerçekleşti.

“Herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi gerekiyor”

Bugün sona erecek olan festivalin üçüncü günündeki ilk gösterim, yönetmen Serpil Altın’ın “Geleceği Yönetmek” adlı belgeselinin özel gösterimi oldu. Belgesel gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide, “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” filminin yönetmeni Serpil Altın, filmin senaristi Korhan Uğur, filmin oyuncularından Selen Öztürk katılımcıların sorularını yanıtladı.

“Bilimden ve sanattan uzaklaşmış bir kültürün içerisinde biz çölde açmaya çalışan bir çiçeğiz. O nedenle bu festivalin devam etmesi ve seyirciye ulaşması, seyircilerin bu festivale olan ilgisinin artması çok değerli” diye sözlerine başlayan yönetmen Serpil Altın, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir yeşil filmini yaptıklarını, “Herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi” kısmında üstlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin ilk kadın bilimkurgu yönetmeni Serpil Altın son olarak Geleceği Yönetmek belgeselinin Türkiye’nin ilk sürdürülebilir “Yeşil Film”i olan "Bı̇r Zamanlar Gelecek: 2121" filminin yakın mesafeden takip eden, bilim kurgu film yapım süreçlerinin kamera arkasını seyirciyle buluşturan zaman zaman gerilimli, zaman zaman komik bir üretim hikayesi olduğunun altını çizdi

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

“Cemil Şov filminin altyapısında Yeşilçam Sineması’na göndermeler var!”

Fesivalin üçüncü gününün bir diğer söyleşisi ise “Cemil Şov” filminin yapımcısı Umut Eğitimci ile gerçekleşti. “Ulusal Yarışma”da yarışan filmin gösteriminin ardından moderatörlüğünü festivalin Sanat Yönetmeni Gizem Ertürk’ün üstlendiği söyleşide Umut Eğitimci, Cemil Şov’un türünün gerilim olmasının filmin yönetmeni Barış Sayhan’ın insiyatifinde olduğunu ama aynı zamanda filmin konusunda kara mizah da barındırdığını dile getirdi.

Filmde dram ve fantastik gelen bir tür denemesinde bulunduklarının da altını çizen Eğitimci, filmin altyapısında Yeşilçam Sineması’na göndermelerin olduğunu ifade etti. “Yeşilçam Sineması’na olan göndermeler de sanıyorum bu festivale katılırken seçim noktasında etkili oldu.” diyen Eğitimci, tam anlamıyla bilim kurgu ve fantastik film türlerine uymasa da içinde bundan bir nebze barındıran bir filmde bu festivale dahil olmak bizim için keyif verici.” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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