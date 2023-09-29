Denım'in En Smart Hali Nur Bilen Yavuzer Seçimleriyle n- Denım' de

NetWork’ün zamansız tasarımları, yüksek kaliteli dokusu sessiz lüks akımına koleksiyonundaki her parça ile eşlik ederken, N-Denim koleksiyonu da sofistike şıklığın kodlarını yeniden yazıyor. Nur Bilen Yavuzer’in stylingini ve modelliğini yaptığı N-Denim çekiminde, denimin en smart halini yansıtan tasarımlar, gündüzden geceye şıklığı, hybrid-multi fonksiyonel styling yaklaşımı ile objektiflere yansıtıyor.

23-24 Sonbahar/Kış sezonunda özgür tasarımlara hayat veren N-denim koleksiyonu, Nur Bilen Yavuzer’in metropol temposu içerisinde; hafta sonu stilinden ofis stiline eşlik eden kombinlerde karşımıza çıkıyor. Denim pantolon ve ceketten, etek ve trençkota, farklı kombinler ile birbirinden çekici görünümler, Nur Bilen Yavuzer ile zamansız ve ikonik stile imza atıyor. N- Denim kadın koleksiyonunda yer alan smart denimlerle ve ekose desenli blazer ceketler ile toplantı ve önemli buluşmalar için mükemmel bir stil yaratılabiliyor. Akşam davetlerinde ise denim pantolon ve blazer ceketinize eşlik edecek şık bir bluz veya deri ceket ve trençkotlar ile sade ve smart şıklık kaçınılmaz oluyor.

N-Denim’in erkek koleksiyonunda yer alan denim pantolon ve denim gömlek ikilisi ise blazer veya deri bir ceket ile kombinlenirken, deri aksesuarlarla tamamlanarak farklı okazyonlara uygun hale gelebiliyor ve smart görünümlere imza atıyor. Konfor ve şıklığı bir arada sunan N-Denim koleksiyonu, gündüzden geceye şıklığı yansıtmak isteyenler için geniş ürün seçkisi sunuyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)