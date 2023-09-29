banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.334,94
ALTIN
1.636,04
DOLAR
27,42
STERLİN
33,55
EURO
29,08
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik...
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü
Son Dakika
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın...
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Son Dakika
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi

Denım'in En Smart Hali Nur Bilen Yavuzer Seçimleriyle n- Denım' de

NetWork’ün dinamik etkisini şıklık ve konforla buluşturan N-Denim tasarımları, smart görünümlerin altını çizerken sofistike görünümlere imza atıyor. Nur Bilen Yavuzer’in N-Denim’lerle gündüzden geceye yansıttığı stili ise denim şıklığını yeni bir boyuta taşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 14:56
Denım'in En Smart Hali Nur Bilen Yavuzer Seçimleriyle n- Denım' de
banner171

NetWork’ün zamansız tasarımları, yüksek kaliteli dokusu sessiz lüks akımına koleksiyonundaki her parça ile eşlik ederken, N-Denim koleksiyonu da sofistike şıklığın kodlarını yeniden yazıyor. Nur Bilen Yavuzer’in stylingini ve modelliğini yaptığı N-Denim çekiminde, denimin en smart halini yansıtan tasarımlar, gündüzden geceye şıklığı, hybrid-multi fonksiyonel styling yaklaşımı ile objektiflere yansıtıyor.

23-24 Sonbahar/Kış sezonunda özgür tasarımlara hayat veren N-denim koleksiyonu, Nur Bilen Yavuzer’in metropol temposu içerisinde; hafta sonu stilinden ofis stiline eşlik eden kombinlerde karşımıza çıkıyor. Denim pantolon ve ceketten, etek ve trençkota, farklı kombinler ile birbirinden çekici görünümler, Nur Bilen Yavuzer ile zamansız ve ikonik stile imza atıyor. N- Denim kadın koleksiyonunda yer alan smart denimlerle ve ekose desenli blazer ceketler ile toplantı ve önemli buluşmalar için mükemmel bir stil yaratılabiliyor. Akşam davetlerinde ise denim pantolon ve blazer ceketinize eşlik edecek şık bir bluz veya deri ceket ve trençkotlar ile sade ve smart şıklık kaçınılmaz oluyor.

N-Denim’in erkek koleksiyonunda yer alan denim pantolon ve denim gömlek ikilisi ise blazer veya deri bir ceket ile kombinlenirken, deri aksesuarlarla tamamlanarak farklı okazyonlara uygun hale gelebiliyor ve smart görünümlere imza atıyor. Konfor ve şıklığı bir arada sunan N-Denim koleksiyonu, gündüzden geceye şıklığı yansıtmak isteyenler için geniş ürün seçkisi sunuyor. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Bilim Kurgu Ve Fantastik Film Festivali'nin Üçüncü Günü Gösterimler Ve Söyleşilerle Devam Etti
Evrensel Bilim Kurgu Ve Fantastik Film Festivali'nin Üçüncü Günü Gösterimler Ve Söyleşilerle Devam Etti
Pınar Deniz ile NetWork’ün Modern Şehir Hikayesi!
Pınar Deniz ile NetWork’ün Modern Şehir Hikayesi!
Çocuklara özel sesli tiyatro platformu Tikutu'nun yeni hikayesi Komşu Nineler yayınlandı
Çocuklara özel sesli tiyatro platformu Tikutu'nun yeni hikayesi Komşu Nineler yayınlandı
Nurgül ve Yunus Emre Yüzlerce Davetlinin Önünde Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)
Nurgül ve Yunus Emre Yüzlerce Davetlinin Önünde Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)
Zeynep Öykü “Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”
Zeynep Öykü “Antakya Varsa Biz De Varız demek için Antakya’ya gelin”

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169