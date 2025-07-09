GÜNDEMDE YER ALAN 8 RAPORUN 4.SIRASINDAKİ MADDE OLAN İLLER BANKASINDA BORÇLANMAK İÇİN BELEYDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY’YETKİ VERİLMESİ MADDESİNDE CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ HASAN HÜSEYİN ÜSKÜDAR İTİRAZ ETTİ…

Meclis birinci başkan vekili Cüneyt Tezcan’ın yönettiği meclis toplantısının katip üyeleri MHP’li Suna Düzenli ve Ak Parti’li Emrehan Sav oldu. Meclisin İlk konuşmasını kendisi de Rumeli’li olan CHP Meclis üyesi Selamettin Yeniyol’a Avrupa’nın 11 Temmuz 1995’de BM’ bünyesinde görev yapan Hollanda askerlerinin korumasında olan Boşnakları gözü dönmüş Sırp Canilerine teslim ederek 8.372 masum sivil çocuk, kadın ve savunmasız insanın öldürülmesine göz yuman Hollanda askerlerini ve katliamı yapan Sırpları kınadı. Daha sonra ise yine kendisi de Rumeli’i olan Ak Parti Meclis üyesi Hakan Güler’de aynı şekilde Sırpları ve Hollanda askerlerini kınadı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

CHP Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Adem Uluocak Raporların 1.Sırasındaki maddesi ile alakalı meclise kısa bir bilgi verdi.

CHP Meclis Üyesi ve Grup Balkan vekili İş insanı Hasan Hüseyin Üsküdar şunları söyledi ”Kısa bir süre önce yapılan mali içerikli sunumlarda, ‘Belediyemizin borcu olmadığını kendimiz söylediniz bugün ise Temmuz ayı 2.Birleşimini yaptığımız 9 Temmuz 2025 tarihli toplantımızın 4.daddesinde yer alan Belediyemizin 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planında öngörülen yatırım, hizmet ve hedeflerinin yerine getirilmesi, projelerimizin tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulabilmesi amacıyla teklifte belirtilen işler için İller Banaksı A.Ş.’ den kredi kullanılması; bununla alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a yetki verilmesi hakkında Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’ paramızın olduğunu söylediniz. Zaten bir çok yapımızı sağ olsunlar bakanlıklarımız yapıyor. Parası olan bir belediye neden faiz ödeyerek neden borç almak için yetki istiyor. Biz halkımızın yararına olan bütün isteklerinize onay veriyoruz. Bugün burada 8 madde getirdiniz sadece Başkanla Faizle Borç almak yetkisi dışında CHP Grubu olarak hepsine onay veriyoruz.

İlçemizde yapılan bir çok yapıyı bakanlıklarımız yapıyor. Belediyemizin Vergi ve SGK borçları için zaten Cami, Okul ve karakol binalarını vererek ödüyorsunuz. Faiz ile borç para alıp ne yapacaksınız ? Bu borçlanma yetkisi yersiz ve gereksizdir bundan dolayı bu madde de hayır diyeceğiz dedi.

Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Grup Başkan vekili ve İBB Meclis üyesi hukukçu Avukat Muhammet Kaynar ise Hasan Hüseyin Üsküdar’ın konuşmasına şu şekilde cevap verdi ”CHP’li meclis üyesi araştırmadan konuşmuş olmak için gerçek ile alakası olmayan sözler söylüyorlar biz de bunları düzeltirken bu sefer bize kızıyorlar.

Mülkiyeti bizde olan bir okulu, bir camiyi veya başka bir kamu kurumunun kullanımında olan yerleri ya o kurumda para alarak vereceksiniz yada borçlarınıza mahsup etmek üzere mahsuplaşacaksınız.

Bu her yerde böyle. İBB’de de bir çok yeri bu şekilde sonuca kavuşturduk ve bunda İBB adına benim de imzam var. Bu doğru bir iş olmazsa bir hukukçu olarak ben imzamı atar mıyım hiç mi düşünmüyorsunuz dedi. “ Daha sonra CHP’li Üsküdar ve İsmail Terzi Kaynar’ a cevap verdi.

Meclis 1.Başkan vekili Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Cüneyt Tezcan Ağustos ayı Meclisimiz için tatil. Eylül’de Meclis toplantımızda görüşmek üzere hepinize iyi tatiller diliyorum dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)