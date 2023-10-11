Küçükçekmece'de Spor Okulları Malzeme Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi, yaz ve kış spor okullarında eğitim gören 3 bin 600 öğrenci için Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni düzenledi.