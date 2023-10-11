Küçükçekmece'de Spor Okulları Malzeme Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Öğrenciler ile bir araya gelerek, spor malzemeleri dağıtımını bizzat
gerçekleştiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat
çekerek, çocukları ve gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
20 branşta spor eğitimleri devam ediyor
Sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi, yıl boyunca
ilçedeki 14 tesiste 3 bin 600 öğrenciye farklı branşlarda spor eğitimi vermeye devam ediyor.
7-14 yaş arası çocukları futbol, futsal, basketbol, voleybol, badminton, masa tenisi, jimnastik,
karate, taekwondo, güreş, özel yetenek sınavları hazırlık kurslarıyla buluşturan
Küçükçekmece Belediyesi, yetişkinlere de fitness, pilates, reformer pilates, zumba gibi
branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma olanağı sağlıyor.
Başkan Çebi: Sporu, çocuklarımızın yaşamına olabildiğince erken dahil etmek istiyoruz
Spor malzemeleri dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Sporun gençlerin kişisel gelişimi, sağlığı ve toplumsal uyumu üzerinde
olumlu etkilerini biliyoruz. Çocuklarımızın yaşamına, sporu olabildiğince erken dâhil etmek ve
Küçükçekmece’de maddi imkânsızlıklardan dolayı spor yapamayan kalmasın
istiyoruz.
Çocukları, gençleri hatta yetişkinleri ücretsiz spor okullarıyla desteklemeye devam
ediyoruz. Küçükçekmeceli çocuklarım, kış dönemi sporlarını gönül rahatlığıyla yapabilsinler
diye malzeme dağıtımı gerçekleştirdik ” diye konuştu.
Törende öğrencilere, çanta, eşofman takımı ve bereden oluşan setleri hediye eden Başkan
Çebi, günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)