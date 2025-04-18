KONUŞMALAR ÖNEMLİ KATILIM SÜPERDİ…

Hafta içi yoğun bir iş saatine denk gelen programa çok önemli kişiler katılım sağladı.

Caferilerin dini lideri Selahattin Özgündüz, MAK kamuoyu araştırma şirketinin sahibi Mehmet Ali Kolat, Eski sağlık ve Turizm bakanı Bülent Akarcalı başta olmak üzere kendi alanında başatı elde eden iş ve bürokrasi dünyasında insanlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Küçükçekmece - İstanbul

MAK KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN SAHİBİ MEHMET ALİ KOLAT MUHTEŞEM BİR KONUŞMA YAPTI

TAÜMKİAD Teşkilat başkanının konuşmasından sonra Sivil Toplum gönüllüsü Mali Müşavir Tuncer Dağ kısa bir selamla konuşması yaptı yaptı.3.Sırada ise eski sağlık ve Turizim bakanı Bülent Akarcalı ise 800 bin üyesi olan İstanbul Ticaret odasının bu tür buluşmaya sizi davet ettiğin duydunuz mu ? Ayrıca diğer hiçbir meslek komitesi üyelerini düşünmüyor. Sadece aidat alıyorlar. Ama TÜMKİAD öyle değil şeklinde konuştu.

Daha sonra kısa ama etkili bir konuşma ile katılımcıların gönlünü fetheden MAK Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat konuşması ile ülkenin sorunlarını gayet anlaşılır bir dil ile anlatması beğeni topladı.

“… İlk Olarak TÜMKİAD ve kurucusu İş İnsanı Nihat Tanrıkulu’na derneğin kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptıkları 17 Nisan10 bin insan temalı buluşma için teşekkür etti.

Anlattığı Erzurumlu hacı amcanın hikayesi ise adete ülkemizin bugünkü durumunu özetler mahiyetteydi. Erzurumlu bir amca çok hacca gitmek ister ve para biriktirir.

Ancak oğlu büyümüş evlilik çağına gelmiştir. Onun düğünü için biriktirdiği bütün parasını harcamış.

Yine para biriktirme işine girişen Erzurum’lu nun bu sefer kızı evlilik çağına gelmiş Evlilik de mühimdir der ve biriktirdiği parayı bu sefer kızı için harcar ve onunda düğününü yapar. Bakmış hiç parası yok bu sefer şu manidar sözü söylemiş hesaba bakirem hac farz olmuş, cüzdana bakirem zekata muhtaç olmuşuz” demiş Kolat anlattığı bu hikaye ile ülkenin durumunu özetlemiş oldu.

Hikayeden sonra ise ülkemizin jeopolitik konumunu anlattı…Şu an ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz şey birlik ve beraberlik olur dedi… İş insanı olarak şu an ülkemize çok değer katacak bir oluşumsunuz bunun kıymetini bilin dedi.

ABD ve Çin’in birbirine düşmesi Rusya’nın şu an biraz denklem dışı kalması ülkemize avantajlı bir durum sunuyor. Türkiye şu an bir çok dünyanın en değerli arsası üzerinde gecekonduda yaşıyor gibi ama bu hep böyle devam edemez.

Bizim Millettimiz ne zaman güçlü olmuşsa dünya rahat bir nefes almıştır. Ey Siyasiler çocuklarımıza torpilsiz işe girmeyi vaad edin. Onlara gelecek vaad edin.

Siyasetçiler iş adamlarımızın önündeki engelleri kaldırsınlar. Onlar zaten işlerini yapar.

iş insanları devletten para pul istemiyor adalet istiyor. Bürokrasi önümüze takoz koymasın diyorlar…

BAŞKAN NİHAT TANRIKULU BENİM BİR DERDİM VAR, ÜLKEM, BAYRAĞIM VE TÜCARIM DEDİ…

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılan TÜMKİAD Kuruluş yıl dönümü etkinliğini ansına düzenlenen “17 Nisan 10 bin insan” temalı büyük buluşmada konuşan kurucu başkan İş insanı Nihat Tanrıkulu içten samimi duygu dolu bir konuşma yaptı.

Nihat Tanrıkulu yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi; ”Ülkemizin TÜMKİAD gibi hiç cemaat ve yapıya bağlı olmayan organizasyonlara ihtiyacı olduğunu görünce 17 Nisan 2017’de TÜMKİAD’ı kurduk.

Kurulduğumuz günden bu yana tek hizmet ettiğimiz yer ülkemiz, bayrağımız ve tüccarımız oldu.

Toplum içinde zaman zaman şuradan adam çıkar buradan çıkmaz gibi sözleri hepiniz duyarız.

Bu doğru bir yaklaşım değildir. Gerekli alt yapı ve imkanları sunarsanız herkesten bir şeyler olur.

Hayatım boyunca sadece üç yere hesap veriyorum ilk olarak Allah’a hesap veriyorum…

İkincisi olarak Devletime hesap veriyorum ve asla devletimi ihanet etmedim. Üçünü olarak da beraber yola çıktığımız iş insanı ve tüccar dostlarıma hesap verme bir görev bilirim.

Biz başarılı olursak ülke kazanır. Kimse önümüze takoz koymasın. Kadınlara ve gençlere sesleniyorum…

Kendinize güvenin. Biz bir ve beraber olursak hedeflerimize ulaşırız şeklinde konuşan Nihat Tanrıkulu daha sonra sahneye davet edilen geniş bir yönetim kurulu arkadaşları işle teker teker tokalaşarak hepsinin hal hatırını sordu.

Program ilçe ve İl başkanlarına mazbaata takdim edilerek tamamlanmış oldu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)