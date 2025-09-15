SEÇİLMİŞ BAŞKAN KÖSELER SERBEST KALINCA BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL PANİĞE KAPILIP ALIŞTIĞI BAŞKAN VEKİLLİĞİ BİTMESİN DİYE AK PARTİYE KÖSELERİ BIRAKMAZ VEYA BIRAKSANIZ BİLE 3.5 YIL GÖREVE İADE ETMEZSENİZ BEN AK PARTİYE GEÇERİM DEDİ Mİ ?

Bir çok kişi bu konu hakkında Gürzel alenen konuşmamış olsa bile lafın tamamı deliye anlatılır misali eğer başkan Köseler 3.5 sene boyunca göreve iade edilmez ise Ak Partiye geçebileceğinin sinyali verdiği için Köseler savcının talebi ile serbest kaldığı halde yeniden tutuklanıp cezaevine gönderilmesini manidar gören bir çok kişi Gürzel’in Ak Parti ile 3.5 yıl başkan vekili olarak görevde kalma sözü karşılığı Ak Partiye geçtiğini söyleyen çok sayıda kişi var siyaset alanında….

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

AĞLAYANIN MAKAMI GÜLEN’E HAYIR EDER Mİ ?

CHP’nin Beylikdüzü’nde ikamet eden ve siyaset yapan Özlem Vural Gürzel’in Beykoz’da hiç emeği olmamasına rağmen tepeden bir şekilde Beylikdüzü’nden Beykoz’a ithal edilip Meclis üyesi yapılması bir hata idi diyenler var.

2. Hata ise CHP oyları ile ilk olarak Meclis üyesi, sonra da CHP üst yönetiminin onayı ve meclis üyelerinin oyları ile başkan vekili olduğu halde CHP bana sahip çıkmadı Ak Parti ve MHP meclis üyeleri bana sahip çıktı diyecek kadar siyasi edepten yoksun bir açıklama yapması bu kadar da olmaz dedirtti.

Çünkü bugün siyasi olarak vekilde olsa Beykoz gibi Boğaz’ın incisi bir ilçede belediye başkan vekili olmasını CHP’ye borçlu olduğunu bilmeyecek kadar gözleri kör olmuş birisi Beykoz’a nasıl hizmet edecek ? …

CHP beni yalnız bıraktı diyerek vicdanını rahatlatmak için bir açıklama yapan Gürzel’e demezler mi ki sayın Gürzel 1.5 sene önce Beylikdüzü’nden sıradan bir kadın iken İstanbul’un gözbebeği ilçesi olan Beykoz’da meclis üyesi oldunuz. 7 ay önce de CHP Beykoz belediye meclis üyelerinin oyları ile başkan vekili seçildiniz.

CHP yöneticileri sizi İBB başkan vekili yapmadıkları için mi bana sahip çıkmadılar diyorsunuz ?

Siz ahde vefa gösterip yerine vekil seçilmiş olduğunuz babanız yaşındaki başkan daha önce 5 sene belediye başkanlığı yapan Alaattin Köseler 31 Mart 2024’de yeniden seçilen Köseler’i 190 günde sadece dostlara ayıp olmasın diye 2 kez ziyaret’e gitmekten dolayı utanmıyor musunuz ?

Özlem Vural Gürzel, Köseler serbest kalıp göreve iade edilmezse en fazla 3.5 sen başkan vekili olarak görev yapacak. Bu yasalar mutlaka değişmeli. Eğer bir başkan istifa edecekse görevi yine o partiden bir kişiye verilmesi doğru olur. Aydan’a CHP’ye verilen 344.003 oy alan Özlem Çerçioğlu’nun Ak Partiye geçiyorum deyip bu oyları kendi şahsi iradesi ile oraya taşıması doğru değildir.

Beykoz ‘da CHP adayı Alaattin Köseler % 45.87 ile 68.453 oy aldı, Ak Parti adayı Murat Aydın ise % 44.91 işle 67.020 oyu adı. Yani 1.433 oy farkı ile CHP adayı seçimi kazandı.

Daha bir senesi dolmadan yapılan ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiası ile hapse atıldı. Yapılan ilk duruşmada serbest kaldı.

Ancak savcının itirazı sonucu yeniden tutuklandı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Beykoz Belediye başkan velili Gürzel CHP’de baskı görüyorum diyerek istifa edip Ak Partiye geçti. Perde gerisinde ne oldu bilinmez ancak yaşanan süreç çok inandırıcı ve doğal gelmiyor insanlara .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)