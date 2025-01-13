BASIN EMEKÇİLERİ BEYKOZ’DA BULUŞTU

Gazetecilik mesleğinin toplum ve demokrasi için önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gecede medyada farklı kademelerde görev yapan gazeteciler ve basın emekçileri ağırlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Basın Emekçileri Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in açılış konuşmasını yaptığı gece, Siyasetçi ve Gazeteci Barış Yarkadaş ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk’ün gazeteciliğin değeri ve anlamı üzerine yaptıkları konuşmalarıyla devam etti.

Başkan Köseler; “Bugün, Ülkemizde Gazetecilerin Karşılaştıkları Baskı ve Zorlukları Hatırlamak ve Hatırlatmak İçin Önemli Bir Vesiledir”

Açılışta yaptığı konuşmada basının demokrasi ve toplumların özgürlük mücadelesinin olmazsa olmaz unsuru olduğunu vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler; “Bugün burada, mesleklerine onurlu bir şekilde gönül vermiş gazetecilerimiz için bir araya geldik. ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ özellikle ülkemizde, gazetecilerin karşılaştıkları baskı ve zorlukları hatırlamak ve hatırlatmak için önemli bir vesile ve görevdir. Halkımızın en doğru bilgiye tarafsız bir şekilde ulaşmasını sağlamak için emek ve mücadele veren elçilerimizsiniz.

Bu bilinçle, Beykoz Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu geceye değer katan, fikirleriyle topluma ışık tutan kıymetli konuklarımıza katılımları için gönülden teşekkür ediyor, gazetecilik mesleğine tarafsız ve ilkeli bir şekilde gönül veren tüm yerel ve ulusal basın mensubu arkadaşlarımın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü’ kutluyorum” dedi.

Gecede Nebil Özgentürk imzası taşıyan ve gazetecilik tarihini anlatan özel belgesel gösterimi de büyük beğeni topladı.

Hasan Fehmi Anıldı

Gecede Şair, Yazar ve Gazeteci Sunay Akın’ın 1909 yılında uğradığı suikast sonucu hayata veda eden Hasan Fehmi’nin anısına “Hasan Fehmi’den Bugüne Babıali Yokuşu” adlı tek kişilik bir gösteri alkış topladı.

Halk Müziği Sanatçısı Hasan Yükselir, usta şair Nazım Hikmet’in, kendisini vatan hainliğiyle suçlayanlara cevap niteliği taşıyan “Vatan Haini” şiirini okuduğu gece anma ve dayanışma mesajları ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)