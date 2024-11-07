İktidar ve İktidara yakın bazı basın mensuplarına baktığınız zaman bir belediye başkanı suç işlemişse hükümet ne yapacak tabii ki görevden alınıp yerine kayyım atayacak diyerek işin içinde çıkacaklarını düşünmelerini ZİNAYI ÖNLEME Yöntemi olarak erkeklerin organını kesersek bu işi çözeriz demek ile aynıdır.

Ben Hiçbir zaman bu adam veya bu kadın suç işler veya işlemez diyerek kimseye kefil olamam.

Çünkü dünya nüfusu 15 / 20 kişi iken bile ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’in evlatları olan Kabil’ in kardeşi Habili’in katili olma örneği tarihi kayıtlarda mevcuttur. . (Kabil çiftçi Habil ise çobandır.)

Kabil kardeşi Habil’i kıskançlık sonucu dünya tarihin ilk cinayetini işleyerek kardeş katili oldu.

Dolayısıyla bugün dünya nüfusu 8 milyardan fazla olduğu bir ortamda elbette yanlış işlerin içinde olanlar olabilir.

Bunlar var diye daha akıllı çözüm yöntemleri var iken hem ADALETLİ Olmayan,hem demokrasiye zarar veren,hem de seçmen iradesine ipotek koyan yanlış kararlar alarak Avrupa Birliğine üye olma yolunda bekleyen ülkemize kimse kötülük yapmamalıdır.

Soruyu birde şu şekilde soralım;İlk genel seçimde CHP veya başka bir siyasi parti iktidar olduğu zaman dese ki Ak Parti’nin FETÖ ile koyduğu 17-25 Aralık miadının kanuni bir geçerliliği yok.Kurulduğu günden beri FETÖ ‘ye destek veren katkı sunan kim varsa cezası ne ise çekecek diye bir karar alsa Ak Parti’de üst düzet görev yapan kim cezadan kurtulabilir ?

KİMSE BUGÜN MÜHÜR BENDE SÜLEYMAN BENİM DEMEMELİDİR ÇÜNKÜ YARIN MÜHÜR BAŞKA BİRİSİNİN ELİNE GEÇEBEBİLİR

Değerli Dostlar ben de dengeleri hesapları kitapları bilen bir insanım…Esenyurt’ta başkanın görevden alınarak cezaevine atılıp yerine memur bir kayyımın atanması konusunda susabilirdim veyahut bir çok kişinin yaptığı gibi güçlüden yana taraf alabilirdim.

Veya ortaya karışık bir şeyler söyleyerek herkese şirin görünecek çok sayıda cevap verebilecek bilgi dağarcığım var çok şükür…

Ancak ben menfaatleri gereği her renge giren bukalemunlar gibi olmayarak DOĞRU’ dan Esenyurt’a Kayyım atanmasının ülkemizde kimse için faydalı olmadığını düşünüyorum.

Aklımın, vicdanımın bilgimin dediğini yaparak haksız her eylemin DİM DİK Karşısındayım…

Halkın oylarıyla seçilmiş bir başkanı görevden alıp yerine memur bir kayyım atamanın doğru olduğunu söyleyecek kadar Ahlaksız değilim…

ŞİMDİ BAZILARINIZIN BİR BELEDİYE BAŞKANI HALKIN PARASINI TERÖR’E AKITIYORSA DEVLET BİR ŞEY YAPMASIN MI DEDİĞİNİZİ DUYAR GİBİYİM …

Öncelikle bir belediye başkanının terör örgütlerine yardım ettiği mahkeme kararıyla tespit edilmeli…

Kesinlikle Rakip partinin genel başkanı tarafından atanan içişleri bakanının inisiyatifi ile görevden alınıp yerine KAYYIM atanması demokrasinin hiç bir yerinde yok…

Hemen ülkemizde mahkeme kararları geç çıkıyor bu süre zarfında başkan terör örgütüne yardım ve yataklık etmeye devam mı etmeli diyenler olabilir.

Elbette ki buna cevabım hayırdır. Yanlış işlere bulaşan başkan hakkında mahkeme karar verene kadar meclis üyeleri aralarında geçici bir başkan vekili seçerler makul bir süre 3/5 ay içinde yargı kararını başkanı suçlu bulursa 45 gün içinde orada ara seçime gidilmelidir.

Bu şekilde hem seçmen iradesine saygısızlık yapılmamış olunur hem de demokrasinin NAMUSU Kurtulmuş olur.

HALKIN OY VERDİĞİ BİR BAŞKANIN YERİNE RAKİP PARTİNİN ATADIĞI İÇ İŞLERİ BAKANININ TERCİHİ İLE HİÇ BİR SEÇİLMİŞİN YERİNE KAYYIM ATANMAMALIDIR ,ATANACAKSA DA BAŞKAN HANGİ PARTİDEN SEÇİLMİŞSE O PARTİNİN YETKİLİ ORGANLARINDAN 4/5 İŞİM İSTENSİN ONUN İÇİNDE BİR TANESİNİ HÜKÜMET KAYYIM OLARAK ATASIN ... (DAHA AZ HASARLI OLUR BU ŞEKİLDE ,YADA MECLİS KENDİ İÇİNDE SEÇSİN) )

Atadığı Kayyımı kabul edip içimize sindirmek demokrasiye inanmış insanların kabul edebileceği bir uygulaMa değildir…

YARIN HÜKÜMETİN ATADIĞI İŞİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA DESE Kİ;

Emniyetin yaptığı dinlemelerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının işe aldığı personel içinde 15 kişi FETÖ veya PKK’ile iltisaklı veya ihale verdiğiniz müteahit’in falan filan terör örgütü ile bağlantısını tespit ettik veya 6-8 yıl önce 15-20 sefer görüştüğün kişi şu an FETÖ’ den kırmızı bülten ile yargılanıyor bu gerekçelerden dolayı seni görevden aldım derse kim ne diyebilir…?

İSTANBUL’DA 2002’DEN 2016 YILINA KADAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN HANGİ AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI O ZAMAN CEMAAT OLAN FETÖ’ye YARDIM VE YATAKLIK ETMEDİ ?

Extra imar mı vermedi mi ? Ayni ve nakdi yardım mı etmedi ? İş insanlarını arayıp falan yurda filan dershaneye yardım edin demedi ?

Diyelim ki seneye bir genel seçim oldu CHP veya başka bir parti hükümeti kurdu ve dedi ki … Belediye başkanı 10 sene önce FETÖ’den kırmızı Bülten ile aranan şu veya bu kişi ile görüşmüş, FETÖ’ye üye olan kişiler ile 784 kez görüşmüş bundan dolayı seni görevden aldık , cezaevine atıyoruz ve yerine kayyum atadık derse Ak Parti’ye oy veren seçmenin hoşuna gider mi ?

Bütün bu yazdıklarımdan kesinlikle şu veya bu başkan yanlış ve hata yapmaz demiyorum…

Herkes hata ve yanlış yapabilir. Ancak yapılan hata ve yanlışın karşılığı kesinlikle demokrasiyi geriye götüren müdahaleler olmamalıdır…

Devlet Bugüne kadar yerine kayyım atamasını yaptığı bütün başkanların maddi ve manevi haklarını iade etmelidir…

PARTİ FARKETMEKSİZİN AHMET ÖZER’DEN MEMNUNİYET % 85.

Görevden alınmadan önce 23.10.2024 tarihinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanında yaptığımız sokak röportajında başkanınızı tanıyor musunuz hizmetlerinden memnunusunuz sorumuza % 85 tanıyoruz ve çok memnunuz dediler işte o video linki….

https://www.youtube.com/watch?v=8KBvCflsHIk

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Özetleyecek olursak sandık ile gelenin sandık ile gitmesi gerektiğini düşünmekteyim. Peki mevcut başkan terör’e yardım ederse veya hatalı işler yaparsa ne yapacağız? Mahkeme heyeti acil ve seri bir yargılama yaparak belgeli bir şekilde suçu ispat ettikten sonra üst mahkemeler de aynı serilikte karar vererek süreci tamamladıktan sonra görevden alma yapılmalı ve meclis üyeleri kendi içinde yeni bir başkan seçerek daha demokrasiye yakın olan bir yöntem seçilmelidir.

Aksi halde rakip parti genel bakanının atadığı bir iç işleri bakanı kararı ile grevden alınması kimseye anlatılamaz .

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)