KAYMAKAM ÖMER KALAYLI’DAN BAŞKAN MUSTAFA OKTAY AKSU’YA İADE-İ ZİYARET

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk resmi ziyaretini Sarıyer’in mülki amiri Kaymakam Ömer Kalaylı’yı yapmıştı. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Aksu’ya iade-i ziyarette bulunan Kaymakam Kalaylı, Başkan Aksu’ya görevlerinde başarılar dileyerek, “Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Aksu ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kalaylı, belediyenin çalışmaları ve İlçede hayata geçirilecek projelerle ilgili görüş ve önerilerini de paylaştı. İki kurum arasındaki uyum ve iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Mustafa Oktay Aksu, ziyaretinden dolayı Kaymakam Ömer Kalaylı’ya teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)